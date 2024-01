Ουκρανία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από νέα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα σε πολλές πόλεις

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 άλλοι τραυματίστηκαν από μαζικά ρωσικά πυραυλικά πλήγματα νωρίς σήμερα το πρωί στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιχορ Κλιμένκο το πρωί της Τρίτης.

Στην πρωτεύουσα Κίεβο ένα άτομο έχασε τη ζωή του και υπάρχουν τραυματίες, αφού πολλές πυρκαγιές ξέσπασαν λόγω επίθεσης με πυραύλους στις περιοχές Σβιατοσίνκσι, Σολομιάνσκι και Πέτσερσκι. Ζημιές υπέστησαν πολλά πολυώροφα κτίρια αλλά και αυτοκίνητα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν μάλιστα πως αρκετοί άνθρωποι τραυματίσθηκαν, ενώ κτίρια κατοικιών και ένας αγωγός αερίου υπέστησαν ζημιές στο Κίεβο και το Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, από πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Μόσχα.

Two women killed in Kharkiv in the Russian attack on residential building. One killed in Pavlohrad. One killed in Kyiv. After almost two years, still can’t believe this is happening. pic.twitter.com/ln1Bn8o5Hh

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) January 23, 2024