Ουκρανία: Ερευνα για τη συντριβή του ρωσικού αεροσκάφους στο Μπέλγκοροντ

H Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU) ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας για τη χθεσινή συντριβή ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφους στη μεθοριακή περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, με τη Μόσχα να κατηγορεί το Κίεβο ότι το κατέρριψε ενώ Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου επέβαιναν σε αυτό.

«Η έρευνα διεξάγεται με βάση το άρθρο 438 του ουκρανικού ποινικού κώδικα (παραβίαση των νόμων και των εθίμων του πολέμου)», ανέφερε η SBU, μία ημέρα αφότου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι «παίζει» με τη ζωή Ουκρανών αιχμαλώτων και ζήτησε μάλιστα τη διεξαγωγή και διεθνούς έρευνας για το περιστατικό.

«Η SBU λαμβάνει μέτρα προκειμένου να αποσαφηνίσει τις περιστάσεις» υπό τις οποίες προκλήθηκε η καταστροφή, προσέθεσε σε μια ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, ο Ρώσος βουλευτής Αντρέι Καρταπάλοφ, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, δήλωσε πως η Ρωσία και η Ουκρανία θα συνεχίσουν τις ανταλλαγές αιχμαλώτων παρά την κατάρριψη ρωσικού στρατιωτικού αεροπλάνου.

BREAKING: Reports of Plane Crash in Russia’s Belgorod Region

The Russian Defense Ministry confirms that an Il-76 plane crashed during a scheduled flight in the Belgorod region.

There were 65 captured Ukrainian military personnel, six crew members, and three guards on board the… pic.twitter.com/tvhRyxONqw

— Soumyajit Pattnaik (@soumyajitt) January 24, 2024