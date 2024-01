Αναπάντητα ερωτήματα για τη συντριβή του αεροσκάφους στη Ρωσία

Συνεχίζεται ο πόλεμος πληροφοριών Ρωσίας – Ουκρανίας, παράλληλα με τις μάχες στο πεδίο, μετά το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στην περιοχή Μπέλγκοροντ της δυτικής Ρωσίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, χθες Τετάρτη.

Βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει αεροσκάφος να πέφτει, ενώ ακολουθεί έκρηξη.

BREAKING: Reports of Plane Crash in Russia’s Belgorod Region

The Russian Defense Ministry confirms that an Il-76 plane crashed during a scheduled flight in the Belgorod region.

There were 65 captured Ukrainian military personnel, six crew members, and three guards on board the… pic.twitter.com/tvhRyxONqw

— Soumyajit Pattnaik (@soumyajitt) January 24, 2024