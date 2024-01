Στο νοσοκομείο ο βασιλιάς Κάρολος για προγραμματισμένη επέμβαση προστάτη

Ο βασιλιάς Κάρολος εισήχθη σε ιδιωτικό νοσοκομείο του Λονδίνου για την προγραμματισμένη επέμβαση λόγω μιας «καλοήθους» υπερτροφίας του προστάτη, ανακοίνωσε το Μπάκιγχαμ σήμερα.

Ο 75χρονος μονάρχης θα εγχειριστεί στο London Clinic, την ίδια κλινική όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση στην κοιλιακή χώρα η πριγκίπισσα της Ουαλίας και νύφη του, Κέιτ Μίντλετον.

BREAKING: King Charles has arrived at a private hospital in London

Read more: https://t.co/MHXuw63tFE

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/E5mHVatxqo

— Sky News (@SkyNews) January 26, 2024