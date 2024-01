Ελον Μασκ: Δικαστής ακυρώνει τη συμφωνία-μαμούθ των 56 δισ. με την Tesla

Την ακύρωση της συμφωνίας αμοιβής 55,8 δισ. δολαρίων στον Ελον Μασκ από την Tesla αποφάσισε δικαστής στην πολιτεία του Ντέλαγουερ των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την ως υπερβολική. Εάν η απόφαση «επιβιώσει» από οποιαδήποτε πιθανή έφεση, το διοικητικό συμβούλιο της Tesla θα πρέπει να καταλήξει σε ένα νέο πακέτο αποζημίωσης για τον Μασκ.

Είχε προηγηθεί μήνυση από τον μέτοχο της εταιρείας Ρίτσαρντ Τορνέτα πριν από πέντε χρόνια, με την οποία υποστήριζε ότι η εν λόγω πληρωμή ήταν υπερβολική.

Η δικαστής Κάθαλιν ΜακΚόρμικ αποφάσισε ότι η έγκριση της συμφωνίας αμοιβής από το διοικητικό συμβούλιο της Tesla ήταν «βαθιά προβληματική».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» o Μασκ έγραψε: «Ποτέ μην εντάξετε την εταιρεία σας στην πολιτεία του Ντέλαγουερ».

Never incorporate your company in the state of Delaware

— Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2024