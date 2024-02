Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσικό πλήγμα στη Χερσώνα (βίντεο)

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και ένας ακόμα τραυματίστηκε από ρωσικό πλήγμα στη Χερσώνα της νότιας Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Ρομάν Μρότσκο.

«Τρεις από τους νεκρούς είναι άνδρες ηλικίας 45 και 50 ετών, που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, και (η τέταρτη είναι) μία γυναίκα που βρισκόταν στον δρόμο την ώρα της επίθεσης», ανέφερε ο αξιωματούχος σε ανάρτηση στο Telegram.

Russian forces attacked downtown Kherson, killing four civilians and injuring at least one. One of the artillery shells hit a car, killing the driver.

📹Kherson Oblast Military Administration pic.twitter.com/sNxtOUXsWd

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) February 5, 2024