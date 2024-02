Βασιλιάς Κάρολος: Μουδιασμένη η Βρετανία μετά τη διάγνωση με καρκίνο

Η ανακοίνωση πως ο βασιλιάς Κάρολος πάσχει από καρκίνο ήρθε, χθες το βράδυ, Δευτέρα, ως κεραυνός εν αιθρία στη Γηραιά Αλβιώνα, δύο εβδομάδες μετά την επέμβαση στον προστάτη και τα καθησυχαστικά μηνύματα για την υγεία του.

«Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε ο Βασιλιάς για καλοήθη υπερτροφία του προστάτη, διαπιστώθηκε ένα άλλο ζήτημα υγείας. Στις διαγνωστικές εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε κάποια μορφή καρκίνου», ενημέρωνε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ.

A statement from Buckingham Palace: https://t.co/zmYuaWBKw6 📷 Samir Hussein pic.twitter.com/xypBLHHQJb — The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2024

Σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου, ο Κάρολος ενημέρωσε προσωπικά τους δύο γιους του για την εξέλιξη αυτή. Ο Χάρι, ο οποίος ζει πλέον στις ΗΠΑ, μίλησε επίσης με τον πατέρα του και τις επόμενες ημέρες αναμένεται στη Βρετανία για να τον δει.

Σημειώνεται πως ο Χάρι έχει να επισκεφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο από τον Σεπτέμβριο, όταν παρέστη σε τελετή απονομής βραβείων για το Wellchild, τη φιλανθρωπική οργάνωση για παιδιά. Πιστεύεται ότι δεν είδε τον πατέρα ή τον αδελφό του κατά τη διάρκεια της σύντομης αυτής επίσκεψης. «Αυτό σημαίνει πως στο επικείμενο ταξίδι του στη γενέτειρά του, θα είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσουν κανονικά ο ένας στον άλλον από την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ πριν από ένα χρόνο», σημειώνουν οι Times.

Η εξέλιξη αυτή κυριαρχεί από χθες στα ηλεκτρονικά μέσα όχι μόνο της Βρετανίας, αλλά και του κόσμου, και σήμερα στα πρωτοσέλιδα του βρετανικού Τύπου.

Some of the national and regional front pages and headlines on Tuesday 6 February 2024: King Charles’ cancer diagnosis, fire chiefs purchase ‘pre-loved’ engines as costs rise, social media ‘fuelling playground misogyny’ and Taylor Swift makes history as women dominate the Grammys pic.twitter.com/vgj8i6bBxG — Society of Editors UK (@EditorsUK) February 6, 2024

Πώς διαγνώστηκε

Η διάγνωση έγινε στο πλαίσιο των πρόσφατων ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο 75χρονος μονάρχης, με αφορμή την επέμβαση στην Κλινική του Λονδίνου για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη.

Ο βασιλιάς επέστρεψε στο Λονδίνο από το Σάντρινχαμ για να ξεκινήσει τη θεραπεία του.

Ο 75χρονος μονάρχης ξεκίνησε χθες, Δευτέρα, κύκλο θεραπειών, για την έκβαση των οποίων εκφράζει αισιοδοξία, και ανυπομονεί να επιστρέψει στα καθήκοντά του το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του παλατιού.

Δεν είναι γνωστό από τι είδους καρκίνο πάσχει, αν και οι σύμβουλοι του παλατιού επιβεβαίωσαν ότι δεν πρόκειται για καρκίνο του προστάτη. Από τη στιγμή της διάγνωσής του βρίσκεται σε επαφή με την ιατρική ομάδα που τον παρακολουθεί.

Στον «πάγο» τα βασιλικά χρέη

Οπως μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα, ο βασιλιάς είναι απίθανο να επιστρέψει στη δημόσια ζωή σύντομα, όμως, ο ίδιος έχει διαμηνύσει πως θα συνεχίσει να ασχολείται καθημερινά με τις υποχρεώσεις του «κόκκινου κουτιού» – που περιλαμβάνουν υποθέσεις του κράτους, κυβερνητικά έγγραφα καθώς και τα της Κοινοπολιτείας.

Ωστόσο, ο Κάρολος αναμένεται να συνεχίσει τις ακροάσεις του με τον πρωθυπουργό, παρότι αυτές –αναλόγως της πορείας της θεραπείας του και των ιατρικών συστάσεων– ενδέχεται να μην πραγματοποιούνται διά ζώσης.

Θεωρείται πως, τουλάχιστον επισήμως, δεν θα χρειαστεί να αναλάβουν άλλα μέλη της οικογένειας τον συνταγματικό ρόλο του βασιλιά.

Ο ρόλος του Ουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, θα επιστρέψει αυτή την εβδομάδα στις επίσημες υποχρεώσεις του, τις οποίες είχε αναστείλει λόγω της επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε η σύζυγός του.

Απουσία του πατέρα του από τη δημόσια ζωή, ο Ουίλιαμ θα βρεθεί στο προσκήνιο των βασιλικών καθηκόντων. Αύριο, Τετάρτη, θα βρεθεί επικεφαλής σε μια τελετή ανάληψης καθηκόντων στο Κάστρο του Ουίνδσορ, ενώ στη συνέχεια θα παραστεί σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά στο Λονδίνο υπέρ του London Air Ambulance, έγινε γνωστό από το παλάτι του Κένσινγκτον, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων PA.

Υπενθυμίζεται πως η 42χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας υποβλήθηκε τον περασμένο μήνα σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, επίσης στην κλινική του Λονδίνου και πλέον αναρρώνει στο Ουίνδσορ. Παρότι οι λόγοι της επέμβασής της στις 16 Ιανουαρίου παραμένουν μυστήριο, δεν πρόκειται για καρκίνο, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ. Το Παλάτι του Κένσινγκτον ανακοίνωσε πως θα ακυρώσει τις δραστηριότητές της πιθανόν έως την 31η Μαρτίου.

Ευχές για ταχεία ανάρρωση

Ευχές για ταχεία ανάρρωση εξέφρασαν ηγέτες, κυβερνήσεις, αλλά και απλοί πολίτες – από τον Βρετανό πρωθυπουργό, Ρίσι Σούνακ, που σημείωσε μέσω Χ πως «δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα επανέλθει δυνατός σε χρόνο μηδέν και ξέρω ότι όλη η χώρα του εύχεται τα καλύτερα», έως τον Γάλλο πρόεδρο, που έστειλε «τους φιλικούς χαιρετισμούς» του ευχόμενος στα αγγλικά «ταχεία ανάρρωση».

Wishing His Majesty King Charles III a speedy recovery. Our thoughts are with the British people. Amitiés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 5, 2024

Wishing His Majesty a full and speedy recovery. I have no doubt he’ll be back to full strength in no time and I know the whole country will be wishing him well. https://t.co/W4qe806gmv — Rishi Sunak (@RishiSunak) February 5, 2024

Συμπαράσταση στον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο, εκφράζει η κυβέρνηση των ΗΠΑ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Οι σκέψεις μας είναι με τον βασιλιά και την οικογένειά του. Τα νέα είναι απίστευτα θλιβερά», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Βεντάντ Πατέλ, κατά τη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης προς τους δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεν έκρυψε την ανησυχία του μόλις ενημερώθηκε για την περιπέτεια της υγείας του Βρετανού μονάρχη και είπε σε δημοσιογράφους πως θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του. Από την πλευρά του, ο τέως πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι «είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, τον οποίο γνώρισα καλά στη διάρκεια της προεδρίας μου. Προσευχόμαστε όλοι να έχει ταχεία και πλήρη ανάρρωση».

Πηγή: Times/BBC