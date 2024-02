Ρωσία: «Καταρρίψεις πυραύλων και drones» πάνω από το Μπέλγκοροντ

Ρωσικά συστήματα αεροπορικής άμυνας κατέρριψαν επτά πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από την Ουκρανία και δύο drones πάνω από τη νοτιοδυτική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Aμυνας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι πύραυλοι που εκτόξευσαν οι ουκρανικές δυνάμεις ήταν τύπου Vampire, τσεχικής κατασκευής. Πύραυλοι του ίδιου τύπου, σύμφωνα με τη Μόσχα, χρησιμοποιήθηκαν σε θανατηφόρα πλήγματα στην πόλη Μπέλγκοροντ στα τέλη Δεκεμβρίου.

Ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ τόνισε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

An air raid alarm sounds in Belgorod

A missile threat has been declared in the city. RosSMI reported an attack on the local ZhBK-1 plant, where construction materials are produced. pic.twitter.com/8h2pb9YWR8

