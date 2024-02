Ουκρανία: Τέλος ο Ζαλούζνι – Το χρονικό μίας προαναγγελθείσας «καρατόμησης»

Για «ανανέωση της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας» κάνει λόγο ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του, την οποία συνοδεύει με μια φωτογραφία του ίδιου μαζί με τον στρατηγό και πρώην πλέον επικεφαλής του στρατού της χώρας, Βαλερί Ζαλούζνι.

«Συναντήθηκα με τον στρατηγό Βαλερί Ζαλούζνι. Τον ευχαρίστησα για τα δύο χρόνια υπεράσπισης της Ουκρανίας. Συζητήσαμε την ανανέωση που χρειάζονται οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Συζητήσαμε επίσης ποιος θα μπορούσε να είναι μέρος της ανανεωμένης ηγεσίας των ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Η ώρα για μια τέτοια ανανέωση είναι τώρα. Πρότεινα στον στρατηγό Ζαλούζνι να παραμείνει μέλος της ομάδας. Σίγουρα θα κερδίσουμε! Δόξα στην Ουκρανία!», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι.

I met with General Valerii Zaluzhnyi.

I thanked him for the two years of defending Ukraine.

We discussed the renewal that the Armed Forces of Ukraine require.

We also discussed who could be part of the renewed leadership of the Armed Forces of Ukraine.

The time for such a renewal… pic.twitter.com/tMnUEZ3BCX

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2024