Ινδία: Εντάσεις και χρήση δακρυγόνων κατά αγροτών που διαμαρτύρονται – «Φρούριο» το Νέο Δελχί

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Ινδίας έκαναν χρήση δακρυγόνων σήμερα για να εμποδίσουν χιλιάδες αγρότες που ζητούν την υιοθέτηση ελάχιστης τιμής πώλησης για τα προϊόντα τους να φτάσουν έως την πρωτεύουσα Νέο Δελχί και να διαδηλώσουν, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεών τους με την κυβέρνηση.

Τα τηλεοπτικά δίκτυα της Ινδίας μετέδωσαν εικόνες από πυκνούς καπνούς από τα δακρυγόνα που έριξαν οι δυνάμεις ασφαλείας κοντά στην Αμπάλα, βόρεια του Νέου Δελχί.

#Watch: Police uses tear gas to disperse protesting farmers trying to enter New Delhi at the Punjab-Haryana border#FarmersProtest #FarmerProtest #Farmers #Protest #ChaloDelhi #NewDelhi #Farming #Haryana #Punjab pic.twitter.com/EIfIBtO7z2

— News18 (@CNNnews18) February 13, 2024