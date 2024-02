Αυστραλία: Αίσιο τέλος για χιλιάδες πρόβατα εγκλωβισμένα σε πλοίο εδώ και έναν μήνα

Χιλιάδες πρόβατα και βοοειδή, που είναι εγκλωβισμένα σε πλοίο το οποίο αναγκάστηκε να αλλάξει διαδρομή τον περασμένο μήνα ώστε να μην διαπλεύσει την Ερυθρά Θάλασσα, ξεκίνησαν να αποβιβάζονται στο ίδιο λιμάνι της Αυστραλίας από το οποίο αναχώρησαν πριν από σχεδόν έξι εβδομάδες, ανακοίνωσε αργά χθες το βράδυ το αυστραλιανό υπουργείο Γεωργίας.

Το πλοίο MV Bahijah απέπλευσε από το Φριμάντλ της Δυτικής Αυστραλίας στις 5 Ιανουαρίου με προορισμό το Ισραήλ μεταφέροντας 14.000 πρόβατα και 2.000 βοοειδή, αλλά άλλαξε πορεία εξαιτίας της απειλής από τους Χούθι της Υεμένης και στη συνέχεια κλήθηκε από την αυστραλιανή κυβέρνηση να επιστρέψει απ΄όπου αναχώρησε.

Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των ζώων καθώς και κάποιοι πολιτικοί έχουν χαρακτηρίσει σκληρή την μεταχείριση των ζώων μέσα στο πλοίο, αλλά η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα ζώα είναι σε καλή κατάσταση.

some of the sheep from the Bahijah yesterday. Footage from Stop Live Exports https://t.co/1ZPIJmXZhR #Banliveexport pic.twitter.com/dKubxQxjE1

Την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση απέρριψε αίτημα του εξαγωγέα των ζώων να τα μεταφέρει στο Ισραήλ κάνοντας τον διάπλου της Αφρικής, ένα ταξίδι που θα διαρκούσε σχεδόν πέντε εβδομάδες και θα παρέτεινε την παραμονή τους στο πλοίο για πάνω από δύο μήνες.

«Όλα τα ζώα από το πλοίο MV Bahijah αποβιβάζονται από την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 και μεταφέρονται με φορτηγά από το λιμάνι του Φριμάντλ στις κατάλληλες εγκαταστάσεις στη Δυτική Αυστραλία», ανέφερε το υπουργείο Γεωργίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η αποβίβαση των ζώων θα χρειαστεί πολλές μέρες και τα ζώα θα τεθούν σε καραντίνα με βάση τους κανονισμούς βιοασφάλειας που ισχύουν στην Αυστραλία, ενώ ο εξαγωγέας, η ισραηλινή εταιρεία Bassem Dabbah, ιδιοκτήτρια των ζώων, εξετάζει τις επιλογές της.

Τέσσερα βοοειδή και 60 πρόβατα πέθαναν από τότε που απέπλευσε το πλοίο, ανακοίνωσε το υπουργείο προσθέτοντας ότι αυτό είναι κάτω από τα ανακοινώσιμα επίπεδα θνησιμότητας. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με την Bassem Dabbah, ενώ η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, η Korkyra Shipping, δεν απάντησε σε αιτήματα να σχολιάσει.

It’s predicted to be 36°C in Fremantle today.

40°C tomorrow.

For thousands of animals still trapped inside the MV Bahijah, now sitting off the coast of WA, weeks of stress, heat and waste build-up must be unbearable.

Can you guess what the live export industry’s ‘solution’ is? pic.twitter.com/SmMsnUZg3S

— Animals Australia (@AnimalsAus) January 30, 2024