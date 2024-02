Επίσκεψη Ερντογάν στην Αίγυπτο, η πρώτη εδώ και μία δεκαετία

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο από το 2012 σήμερα Τετάρτη. Πρόκειται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Η επίσκεψη αποτελεί μεγάλο βήμα προς την ανοικοδόμηση των δεσμών μεταξύ των περιφερειακών δυνάμεων.

Official welcoming ceremony for President Erdoğan in Egypt https://t.co/vdwaoaCMXL

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) February 14, 2024