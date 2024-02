Ανοίγει τις «πόρτες» για υποψήφια κράτη – μέλη η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Την «είσοδο» συνολικά 131 «υποψήφιων μελών διεύρυνσης» στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EΟΚΕ) ανακοίνωσε την Πέμπτη ο πρόεδρός της, Oλιβερ Ρόπκε, σημειώνοντας ότι η εν λόγω Επιτροπή γίνεται ο πρώτος ευρωπαϊκός θεσμός, που «ανοίγει τις πόρτες του» σε υποψήφια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η σχετική συνέντευξη Τύπου διεξήχθη στις Βρυξέλλες, παρουσία της αντιπροέδρου της Κομισιόν Βέρα Γιούροβα και των πρωθυπουργών του Μαυροβουνίου Μιλόικο Σπάγιτς και της Αλβανίας Εντι Ράμα. Η πρωτοβουλία, άλλωστε, αποτελεί προτεραιότητα για τον κ. Ρόπκε, ενώ διευκολύνει την προοδευτική ενσωμάτωση των εν λόγω μελών στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

«Δεν μπορούμε να κρατάμε πλέον τα υποψήφια κράτη-μέλη στην αίθουσα αναμονής. Πρέπει να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε από κοινού τώρα, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να χτίζουμε διασυνδέσεις και να προωθήσουμε μια ισχυρή και υγιή κοινωνία των πολιτών», τόνισε ο Ολιβερ Ρόπκε για να προσθέσει ότι «για τον λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ αποφάσισε να ανοίξει τις πόρτες της σε υποψήφια κράτη-μέλη και να συμπεριλάβει τους εκπροσώπους τους».

«Η διεύρυνση τόνισε είναι μια από τις πιο σημαντικές και στρατηγικές επιλογές για το μέλλον της Ε.Ε. και της ευρωπαϊκής ηπείρου», συμπλήρωσε.

Launching our flagship Enlargement Candidate Members’ initiative at today’s #EESCPlenary!

As we are setting a milestone for the gradual integration of EU candidate countries, tune in now for our dedicated press conference w/ VP @VeraJourova,🇲🇪PM @MickeySpajic & 🇦🇱PM @ediramaal👇

— Oliver Röpke (@EESC_President) February 15, 2024