Σαρλ Μισέλ: Η Ε.Ε. θεωρεί τη Ρωσία υπεύθυνη για τον θάνατο του Ναβάλνι

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θεωρεί τη Ρωσία υπεύθυνη για τον θάνατο του φυλακισμένου ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, δήλωσε σήμερα Παρασκευή ο πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ Σαρλ Μισέλ.

«Ο Αλεξέι Ναβάλνι αγωνίστηκε για τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας», ανέφερε ο Μισέλ σε ανάρτησή του στο X.

«Για τα ιδανικά του, έκανε την υπέρτατη θυσία. Η Ε.Ε. θεωρεί το ρωσικό καθεστώς αποκλειστικά υπεύθυνο για αυτόν τον τραγικό θάνατο», πρόσθεσε.

Alexei @navalny fought for the values of freedom and democracy. For his ideals, he made the ultimate sacrifice.

The EU holds the Russian regime for sole responsible for this tragic death.

I extend my deepest condolences to his family. And to those who fight for democracy around…

