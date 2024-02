Αλεξέι Ναβάλνι: «Δεν μας παραδίδουν τη σορό του, καλύπτουν τα ίχνη τους» καταγγέλλει η οικογένεια

Η μητέρα και ο δικηγόρος του Αλεξέι Ναβάλνι πληροφορήθηκαν από τη σωφρονιστική αποικία όπου είχε φυλακιστεί ο 47χρονος αντιφρονών ότι πέθανε την Παρασκευή από «σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου», υποστήριξε σήμερα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο στενός σύμμαχός του, Ιβάν Ζντάνοφ.

Η ομάδα υποστήριξης του Ναβάλνι, με ανάρτησή της στο Telegram, κατηγόρησε τους «δολοφόνους» του ότι προσπαθούν «να καλύψουν τα ίχνη τους» επειδή δεν παραδίδουν τη σορό στους οικείους του. «Είναι προφανές ότι οι δολοφόνοι θέλουν να καλύψουν τα ίχνη τους. Για αυτό δεν δίνουν τη σορό του Αλεξέι και την κρύβουν ακόμη και από τη μητέρα του» τονίζεται σε αυτήν την ανάρτηση.

Είναι ασαφές προς το παρόν το πού βρίσκεται η σορός του Ναβάλνι. Λίγο νωρίτερα, η εκπρόσωπός του, η Κίρα Γιάρμις, σε δική της ανάρτηση στην ίδια πλατφόρμα ανέφερε ότι οι δικηγόροι ενημερώθηκαν ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε και ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια.

«Λένε ψέματα κάθε φορά για να μας αποπροσανατολίζουν και να καλύπτουν τα ίχνη τους» κατήγγειλε η ίδια.

