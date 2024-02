Ισραήλ: «Απαράδεκτες» οι δηλώσεις Λούλα περί «Ολοκαυτώματος στη Γάζα»

Το Ισραήλ κατηγόρησε τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ότι υποβίβασε το Ολοκαύτωμα, προσβάλλοντας τον εβραϊκό λαό σήμερα, αφού παρομοίασε τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Γάζα με τη γενοκτονία των ναζί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Αυτό που συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας με τον παλαιστινιακό λαό δεν μπορεί να παραλληλιστεί με άλλες στιγμές της ιστορίας. Στην πραγματικότητα, υπήρξε όταν ο Χίτλερ αποφάσισε να σκοτώσει τους Εβραίους», είπε ο Λούλα σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της 37ης Συνόδου της Αφρικανικής Ένωσης στην Αντίς Αμπέμπα.

Wow, Lula isn’t mincing words. Here’s the translation: pic.twitter.com/ysMSSQ409B

“What’s happening in Gaza isn’t a war, it’s a genocide. It’s not a war of soldiers against soldiers. It’s a war between a highly trained army and women and children. What’s happening in Gaza and with…

