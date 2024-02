Χήρα Ναβάλνι: Ο Πούτιν δεν μπορούσε να τον σπάσει και τον σκότωσε

Η χήρα του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, Γιούλια, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της σήμερα Δευτέρα ότι θα συνεχίσει το έργο του συζύγου της και θα αγωνιστεί για μία ελεύθερη Ρωσία.

«Θέλω να ζήσω σε μία ελεύθερη Ρωσία, θέλω να οικοδομήσω μία ελεύθερη Ρωσία», τόνισε, ενώ όπως είπε, θα συνεχίσει το έργο του Αλεξέι Ναβάλνι.

Navalny’s widow Yulia:

“I will continue Alexei Navalny’s work. Continue to fight for our country together with you…Against war and corruption…And I urge you to stand beside me.”

Yulia that she “knows why Putin killed Alexei” and “will soon tell about it” pic.twitter.com/jBEM5M2faf

