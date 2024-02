Κόλπος του Αντεν: Οι Χούθι φέρονται να εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο εναντίον αμερικανικού δεξαμενόπλοιου

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο κατά πλοίων επιφανείας (ASBΜ), πιθανόν εναντίον του Torm Thor, αμερικανικής ιδιοκτησίας και υπό αμερικανική σημαία δεξαμενόπλοιου, καθώς έπλεε στον Κόλπο του Αντεν, προχθές Σάββατο το βράδυ.

Η εκτόξευση έγινε στις 23.45 (σ.σ. ώρα Σανάα· 22.45 ώρα Ελλάδας), πάντως ο πύραυλος αστόχησε, κατέπεσε στη θάλασσα χωρίς να αναφερθούν ζημιές ή θύματα στο πλοίο, διευκρίνισε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, κεντρική διοίκηση).

On Feb. 24 at 11:45 p.m. (Sanaa time), the Iranian-backed Houthis launched one anti-ship ballistic missile likely targeting the M/V Torm Thor, a U.S.-flagged, owned, and operated chemical/oil product tanker in the Gulf of Aden. The missile impacted the water… pic.twitter.com/JVbGmOO7Qo

Χθες Κυριακή οι Χούθι, που θεωρούνται προσκείμενοι στο Ιράν, ανακοίνωσαν πως έβαλαν στο στόχαστρο το «Torm Thor», καθώς συνεχίζουν τις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την πλευρά της, η CENTCOM ανέφερε ακόμη πως αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν «σε νόμιμη άμυνα» δύο τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μιας κατεύθυνσης των Υεμενιτών ανταρτών στον εναέριο χώρο της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι Χούθι, που ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, εξαπολύουν από τη 19η Νοεμβρίου επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Αντεν, ιδίως όσων κατ’ αυτούς «συνδέονται» με το Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστινίους, εν μέσω του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς.

🚨🇾🇪 A subtitled version of the Yemeni Armed Forces statement an hour back, February 25th, 2024, announcing the targeting of an American oil tanker (“TORM THOR”) with a number of naval missiles, as well as the targeting of several #US military warships with several drones 🇺🇸🔥. pic.twitter.com/HOEawE4a9q

— Mohamad Al Shami محمد الشامي (@mamashami) February 24, 2024