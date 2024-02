Ενας «καινούργιος» Μπάιντεν: Τα αστεία για τον Τραμπ, οι συνομιλίες στο τζάκι και το… παγωτό

Ποιος είναι αυτός ο «καινούργιος» Τζο Μπάιντεν που βλέπουν οι Αμερικανοί λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου;

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, παρατηρείται πρόσφατα μια αλλαγή στον τρόπο που συμπεριφέρεται δημόσια ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος εμφανίστηκε να μιλά για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή τρώγοντας παγωτό στη Νέα Υόρκη, ενώ σε συνέντευξή του σε βραδινή τηλεοπτική εκπομπή έκανε αστεία σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ.

Επιπλέον, εμπλέκεται άμεσα στο ζήτημα των κρατικών χρηματοδοτήσεων, καλώντας τους ηγέτες του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο για διαπραγματεύσεις μπροστά στο αναμμένο τζάκι.

Σύμφωνα με το CNN, ο Μπάιντεν θα μεταβεί αργότερα εντός της εβδομάδας στην περιοχή των συνόρων, ώστε να αποκτήσει μια εικόνα σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση.

Μετά από μήνες αναφορών περί αγωνίας στους κόλπους των Δημοκρατικών, εξαιτίας των αδύναμων ποσοστών τους στις δημοσκοπήσεις και στο πλαίσιο της όλο και πιο έντονης αντίληψης ότι ο Μπάιντεν δεν διαθέτει τις αντοχές που απαιτούνται για την προεδρία, υπάρχει μια αισθητή μεταβολή στο πόσο συχνά βλέπει ο κόσμος τον Μπάιντεν και στο τι έχει να δηλώσει ο ίδιος πάνω σε βασικά ζητήματα.

Τη στιγμή που βρίσκεται αντιμέτωπος με δεκάδες χιλιάδες ψήφους διαμαρτυρίας εναντίον του από Δημοκρατικούς που τάσσονται υπέρ των Παλαιστινίων στις προκριματικές εκλογές του Μίσιγκαν, ο Τζο Μπάιντεν έστειλε κάποια αισιόδοξα μηνύματα σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

«Ελπίζω ότι μέχρι την επόμενη Δευτέρα, θα έχουμε ανακωχή», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, κρατώντας στο χέρι ένα παγωτό χωνάκι με γεύση μέντα. Οι δηλώσεις του αυτές, στο πλαίσιο δημόσιας εμφάνισής του στο Μανχάταν με τον τηλεπαρουσιαστή Σεθ Μέιερς, αιφνιδίασαν τους διαπραγματευτές που εργάζονται πάνω σε μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός σχεδόν στην άλλη άκρη του κόσμου.

Ο διχασμός των Δημοκρατικών σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή αποτελεί ένα συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα για τον Μπάιντεν. Οι αραβικής καταγωγής Αμερικανοί ψηφοφόροι παίζουν σημαντικό ρόλο στην αμφίρροπη πολιτεία του Μίσιγκαν, ενώ οι προοδευτικοί, επικαλούμενοι τη βοήθεια των ΗΠΑ προς το Ισραήλ και τα βάσανα των Παλαιστινίων, παροτρύνουν τους Δημοκρατικούς να ψηφίσουν «ανεξάρτητα» αντί να επιλέξουν τον Μπάιντεν.

Παράλληλα με τη στάση για παγωτό στη Νέα Υόρκη, ο 81χρονος Μπάιντεν εμφανίστηκε στο πλατό της εκπομπής «Late Night», όπου προσπάθησε να αποκρούσει τις ερωτήσεις σχετικά με την ηλικία του, στρέφοντας τη συζήτηση στον 77χτονο Ντόναλντ Τραμπ.

«Κοιτάξτε τον άλλον – έχουμε περίπου την ίδια ηλικία, αλλά δεν μπορεί να θυμηθεί το όνομα της γυναίκας του», είπε ο Μπάιντεν, αναφερόμενος σε μια πρόσφατη εμφάνιση του Τραμπ στην οποία φάνηκε να αποκαλεί «Μερσέντες» τη σύζυγό του Μελάνια.

The other guy and I are about the same age.

The question in this election is: How old are your ideas? He wants to take us back 60 years. I’m focused on the future. pic.twitter.com/lcQcXWt5Jh

— Joe Biden (@JoeBiden) February 27, 2024