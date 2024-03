O Μπορέλ καταδικάζει το «νέο μακελειό» στη Γάζα

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε χθες, Πέμπτη, το βράδυ το «νέο μακελειό», κάνοντας λόγο για «εντελώς απαράδεκτους» θανάτους στη Γάζα, μετά την ανακοίνωση της Χαμάς πως πάνω από 110 άνθρωποι σκοτώθηκαν, καθώς διανομή τροφίμων μετατράπηκε σε χάος.

«Μου προκαλούν φρίκη οι ειδήσεις για ακόμη ένα μακελειό με θύματα άμαχους στη Γάζα που χρειάζονταν απελπιστικά ανθρωπιστική βοήθεια», ανέφερε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ε.Ε. μέσω X.

«Οι θάνατοι αυτοί είναι εντελώς απαράδεκτοι», συνέχισε.

I am horrified by news of yet another carnage among civilians in Gaza desperate for humanitarian aid.

These deaths are totally unacceptable.

Depriving people of food aid constitutes a serious violation of IHL.

Unhindered humanitarian access to Gaza must be granted.

