Πακιστάν: Τουλάχιστον 37 νεκροί από μια 48ωρη κακοκαιρία

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω των βροχοπτώσεων στο Πακιστάν μέσα σε 48 ώρες, δήλωσαν οι Αρχές την Κυριακή.

Οι βροχοπτώσεις που σάρωσαν όλο το Πακιστάν οδήγησαν σε κατάρρευση σπιτιών και προκάλεσαν κατολισθήσεις που έκλεισαν τους δρόμους, ιδιαίτερα στη βορειοδυτική επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκουα, σύμφωνα με κρατικές υπηρεσίες.

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι, κυρίως παιδιά, φέρεται να έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά που σχετίζονται με τις βροχές στην επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκουα που συνορεύει με το Αφγανιστάν από το βράδυ της Πέμπτης, ανακοίνωσε η περιφερειακή αρχή διαχείρισης καταστροφών.

After 16 hours of a continuous torrential rain storm, #Pakistan Army troops are helping in relief and rescue operations, a state of emergency in areas of Gwadar was declared by district administration while paramilitary forces have been… pic.twitter.com/vblfhsDf1y

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη νοτιοδυτική επαρχία Μπαλουτσιστάν μετά τις πλημμύρες που έπληξαν την παραθαλάσσια πόλη Γκουαντάρ, αναγκάζοντας τις Αρχές να χρησιμοποιήσουν βάρκες για να απομακρύνουν τους ανθρώπους.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, οι έντονες βροχοπτώσεις στο Γκουαντάρ επί δύο ημέρες άφησαν επίσης εκατοντάδες ανθρώπους άστεγους.

Gwadar, #Pakistan in Crisis 🚨 Unprecedented rains have led to catastrophic floods in #Gwadar, #Balochistan. The city has been declared a calamity-hit area, with homes submerged and infrastructure damaged.

Relief efforts are underway amid challenges. The floods in Gwadar… pic.twitter.com/qgUS6HDFLl

— Q A S E E M (@Qaseemkz) March 2, 2024