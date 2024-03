Tι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τις εκρήξεις κοντά στην αποστολή Μητσοτάκη

Στόχος ρωσικής επίθεσης έγινε η Οδησσός σήμερα, ενώ ήταν προγραμματισμένη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μηστοτάκη, και συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελέσκι, λίγο πριν ο Ελληνας πρωθυπουργός παραστεί την σύνοδο του ΕΛΚ στο Βουκουρέστι. Για λόγους ασφαλείας, το ραντεβού των δύο ηγετών είχε συμφωνηθεί κάτω από άκρα μυστικότητα.

Γύρω στις 2:00 το μεσημέρι έγινε γνωστό πως επίθεση πραγματοποιήθηκε σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την ελληνική αποστολή. «Είμαστε όλοι καλά» δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα.

Πηγές από το Μαξίμου υποστήριξαν πως δεν τέθηκε ζήτημα ασφαλείας για τον Ελληνα πρωθυπουργό και όσους τον συνόδευσαν στο ταξίδι – αστραπή.

Σύμφωνα με αναφορές από την Οδησσό, η σημερινή ρωσική επίθεση έγινε με μη επανδρωμένα drone – καμικάζι Shaheed-136 και κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους.

Ο δημοσιογράφος Alexis Brunet μετέφερε πως η επίθεση σημειώθηκε περί τις 11:45π.μ. οπότε και ακούστηκε μία πολύ δυνατή έκρηξη από το λιμάνι, αμέσως μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού για πυραύλους. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένας πύραυλος βορειοκορεατικής κατασκευής είχε στόχο τον Ουκρανό πρόεδρο.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές σε μεγάλα διεθνή μέσα για την επίθεση αλλά, στα λεπτά που ακολούθησαν, εικόνες και βίντεο από την Οδησσό, αναρτήθηκαν σε πολλούς λογαριασμούς στο διαδίκτυο.

Η γνησιότητά του υλικού δεν έχει διασταυρωθεί προς το παρόν από ανεξάρτητη πηγή.

‼️🇺🇦💥 BREAKING Powerful explosion in Odessa, where the Prime Minister of #Greece was supposed to meet with #Zelensky.

🚨 Air raid alarm and an explosion in Odessa.

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis was supposed to visit the city today to meet with President Zelensky. pic.twitter.com/sp5k9kEZkc

