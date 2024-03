Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Οδησσό – Το χρονικό της επίθεσης κοντά στην ελληνική αντιπροσωπεία

Στόχος ρωσικής επίθεσης έγινε η Οδησσός τη στιγμή που στην ουκρανική πόλη βρισκόταν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με σκοπό να συναντηθεί με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την επίθεση καταδίκασαν κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να κάνει λόγο για «απόπειρα τρομοκρατίας» και τον Σαρλ Μισέλ να τονίζει πως πρόκειται για «άλλο ένα σημάδι της δειλής τακτικής της Ρωσίας».

Από την επίθεση δεν υπήρξαν τραυματισμοί αξιωματούχων παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η ρωσική επίθεση έλαβε χώρα περίπου 200 μέτρα μακριά από το σημείο όπου βρισκόταν η ελληνική αντιπροσωπεία. Πηγές από το Μαξίμου υποστήριξαν πως δεν τέθηκε ζήτημα ασφαλείας για τον Ελληνα πρωθυπουργό και όσους τον συνόδευσαν στο ταξίδι – αστραπή.

📹 Russian army struck Odessa city with presumably Shaheed-136 kamikaze drones during the official visit of Greek Prime Minister Kryakos Mitsotakis. pic.twitter.com/l3h0qNEp3q

«Ημασταν στο λιμάνι της Οδησσού και ο πρόεδρος Ζελένσκι και το επιτελείο του μας έκαναν μία ξενάγηση, εξηγώντας μας από τη μία τη σημασία του λιμανιού για τις εξαγωγές της Ουκρανίας και από την άλλη δείχνοντάς μας τις σημαντικές ζημιές τις οποίες έχει υποστεί αυτή η κρίσιμη υποδομή, όταν ακούσαμε κάποιες σειρήνες», δήλωσε αργότερα ο πρωθυπουργός για την επίθεση και συνέχισε:

«Λίγο μετά, καθώς μπαίναμε στα αυτοκίνητά μας, ακούσαμε και μία μεγάλη έκρηξη. Νομίζω ότι αυτό για εμάς είναι η καλύτερη, ζωντανότερη υπενθύμιση ότι εδώ γίνεται πραγματικός πόλεμος. Κάθε μέρα γίνεται πόλεμος, ο οποίος δεν επηρεάζει μόνο το μέτωπο, τους στρατιώτες, επηρεάζει αθώους συμπολίτες μας».

«Βλέπετε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Δεν τους ενδιαφέρει πού χτυπάνε. Είτε πρόκειται για στρατιωτικούς, είτε για πολίτες, είτε για διεθνείς επισκέπτες – δεν έχει σημασία γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Είτε έχουν χάσει το μυαλό τους είτε δεν έχουν κανέναν έλεγχο στις ενέργειες του τρομοκρατικού στρατού τους», είπε από την πλευρά του ο Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναφορές, η ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους.

Η Οδησσός έχει πληγεί ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες από επιθέσεις. Το Σαββατοκύριακο, μια ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία σκότωσε 12 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι πύραυλοι που στέλνουν οι Ρώσοι στην Οδησσό συνήθως εκτοξεύονται από τη γειτονική Κριμαία. Ως εκ τούτου, οι πολίτες έχουν συνήθως ελάχιστο χρόνο για να αναζητήσουν καταφύγιο αφού ακούσουν τις προειδοποιητικές σειρήνες.

Στο μεταξύ, την έντονη καταδίκη τους για το περιστατικό έχουν εκφράσει ήδη η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αλλά και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο τη φαύλη επίθεση της Ρωσίας στην Οδησσό στη διάρκεια της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη και της συνάντησής του με τον Βολοντίμιρ Ζελενσκι», αναφέρει η Φον ντερ Λάιεν και τονίζει ότι «κανείς δεν εκφοβίζεται από αυτή τη νέα απόπειρα τρομοκρατίας. Σίγουρα όχι οι δύο ηγέτες που ήταν εκεί ή ο γενναίος λαός της Ουκρανίας».

«Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας περισσότερο από ποτέ», σημειώνει η πρόεδρος της Κομισιόν.

I strongly condemn the vile attack on Odesa by Russia during @ZelenskyyUa and @kmitsotakis‘s visit.

No one is intimidated by this new attempt at terror – certainly not the two leaders on the ground nor the brave people of Ukraine.

More than ever, we stand by Ukraine.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 6, 2024