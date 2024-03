Μασκ: Δεν θα δωρίσω χρήματα σε κανέναν υποψήφιο για την προεδρία των ΗΠΑ

Την πρόθεσή του να μην ενισχύσει οικονομικά την προεκλογική εκστρατεία τόσο του Ντόναλντ Τραμπ όσο και του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Ελον Μασκ.

Η δήλωση του ισχυρού άνδρα της Tesla και της SpaceX έγινε μετά τη συνάντηση που πραγματοποίησε την Κυριακή με τον Ντόναλντ Τραμπ και μια ομάδα Ρεπουμπλικανών μεγιστάνων.

Σύμφωνα με τους New York Times, καθώς η προσωπική περιουσία του Τραμπ έχει δεχθεί πλήγμα λόγω δικαστικών υποθέσεων, ο ίδιος φέρεται να στρέφεται σε μεγάλους χορηγούς ώστε να ενισχύσει την προεκλογική του εκστρατεία για την προεδρία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο Μασκ ανέφερε πως «για να είμαι εξαιρετικά σαφής, δεν θα δωρίσω χρήματα σε κανέναν από τους δύο υποψηφίους για την προεδρία των ΗΠΑ».

Just to be super clear, I am not donating money to either candidate for US President

— Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2024