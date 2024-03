Δολιοφθορά στο εργοστάσιο της Tesla: Η γερμανική αστυνομία επιβεβαιώνει τον εμπρησμό από ομάδα ακροαριστερών

Μια ακροαριστερή ομάδα, ονόματι «Vulkangruppe», ανέλαβε την ευθύνη μέσω επιστολής την οποία η γερμανική αστυνομία θεωρεί «αυθεντική», για τη δολιοφθορά που σημειώθηκε την Τρίτη κοντά στο εργοστάσιο της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla στο Βερολίνο.

German police confirmed the power outage that shut down Tesla’s Berlin factory on Tuesday was the result of “deliberate arson,” after a far-left group claimed responsibility.https://t.co/O9Yp8qnE5T

— DW News (@dwnews) March 6, 2024