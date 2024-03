Ρούπερτ Μέρντοχ: Αρραβωνιάστηκε για έκτη φορά – Το καλοκαίρι ο γάμος

Για έκτη φορά αρραβωνιάστηκε ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, Ρούπερτ Μέρντοχ, αυτή τη φορά με την Ελενα Ζούκοβα, μια συνταξιούχο μοριακή βιολόγο, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του 92χρονου Αυστραλοαμερικανού.

Πρόκειται για τον έκτο αρραβώνα που θα καταλήξει στον πέμπτο γάμο για τον ιδιοκτήτη της Fox Corporation.

Σύμφωνα με τους New York Times που επικαλείται εκπρόσωπο του Μέρντοχ, οι προσκλήσεις για τον γάμο –που θα τελεστεί τον Ιούνιο στο Μοράγκα, τον αμπελώνα του Μέρντοχ στην Καλιφόρνια – έχουν ήδη σταλεί.

Τα πρώτα δημοσιεύματα για τη σχέση του Μέρντοχ με την 67χρονη επιστήμονα είχαν κυκλοφορήσει τον περασμένο Απρίλιο, μόλις τέσσερις μήνες μετά τη διάλυση του αρραβώνα με την Αν Λέσλι Σμιθ, μια 67χρονη συντηρητική ραδιοφωνική παραγωγό – αρραβώνας που είχε διαρκέσει μόλις δύο εβδομάδες.

Rupert Murdoch engaged again at 92

The former Fox and News Corp chairman, and Sky News founder, plans to marry his girlfriend Elena Zhukova, a retired molecular biologist, who is from Moscow, is 67.

– Mr Murdoch, who turns 93 next week, divorced his fourth wife Jerry Hall in… https://t.co/0CMcCBeivU pic.twitter.com/bGl4LkLH4h

— Linda Nil Taskin (@NilTaskin) March 8, 2024