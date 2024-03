Βρετανία: Η Κέιτ Μίντλετον ζήτησε συγγνώμη για την επεξεργασμένη φωτογραφία

Η Κέιτ Μίντλετον ζήτησε συγγνώμη με μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, για «οποιαδήποτε σύγχυση» προκάλεσε επεξεργασμένη φωτογραφία που κυκλοφόρησε από το παλάτι του Κένσινγκτον, χθες Κυριακή.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024