Αστυνομικοί «έσυραν» την Γκρέτα Τούνμπεργκ μακριά από την είσοδο του σουηδικού κοινοβουλίου

Η σουηδική αστυνομία απομάκρυνε νωρίτερα σήμερα Τρίτη με τη βία την Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλους ακτιβιστές για το κλίμα που «μπλόκαραν» την είσοδο του κοινοβουλίου για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Δύο αστυνομικοί έσυραν την Τούνμπεργκ μακριά από την είσοδο του κοινοβουλίου, ενώ την άφησαν περίπου 20 μέτρα μακριά.

Η Τούνμπεργκ και δεκάδες άλλοι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές άρχισαν να αποκλείουν τις κύριες εισόδους του σουηδικού κοινοβουλίου χθες Δευτέρα, πραγματοποιώντας καθιστική διαμαρτυρία κατά των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της πολιτικής αδράνειας, όπως ανέφεραν.

Οι ακτιβιστές έφυγαν το απόγευμα της Δευτέρας, αλλά επέστρεψαν για να διαμαρτυρηθούν το πρωί της Τρίτης.

Climate activist Greta Thunberg blocked the entrance to the Swedish Parliament today, accusing the government of a lack of action on climate change.#gretathunberg #climatechange #sweden #climateaction #activists #protest #swedishparliament #climatejusticenow pic.twitter.com/S8P19jtkAE

— CGTN Europe (@CGTNEurope) March 11, 2024