Ποιος είναι ο βοηθός του Ναβάλνι που χτύπησαν με σφυρί – Προσχεδιασμένη ρωσική επίθεση, λέει η Λιθουανία

Η λιθουανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για την επίθεση εναντίον του Λεονίντ Βολκόφ, στενού συνεργάτη του εκλιπόντος ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι για πολλά χρόνια, μετά την επίθεση που δέχθηκε έξω από το σπίτι του στο Βίλνιους.

Για «σαφώς προσχεδιασμένη ενέργεια που συνδέεται με άλλες προκλήσεις» εναντίον του κράτους της Βαλτικής, έκανε λόγο σήμερα Τετάρτη ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα.

Απευθυνόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ναουσέντα είπε: «Μπορώ να πω μόνο ένα πράγμα στον Πούτιν – κανείς δεν σας φοβάται εδώ».

«Η επίθεση ήταν οργανωμένη και εκτελεσμένη από τη Ρωσία», ανακοίνωσε από την πλευρά της η λιθουανική υπηρεσία κρατικής ασφάλειας.

Χθες Τρίτη, ο 43χρονος Βολκόφ δέχθηκε επίθεση με σπρέι και σφυρί από αγνώστους, οι οποίοι τον άφησαν με σπασμένο χέρι, μία μελανιά στο μέτωπο και τραύμα στο πόδι, όπως δήλωσε η πρώην εκπρόσωπος του Ναβάλνι, Κίρα Γιάρμις.

Σε ανάρτηση στο Telegram, νωρίτερα σήμερα Τετάρτη, ο Βολκόφ ανέφερε ότι επέστρεψε στο σπίτι του από το νοσοκομείο, προσθέτοντας ότι είχε δεχθεί 15 χτυπήματα με σφυρί.

«Δεν θα τα παρατήσουμε», τόνισε ο Βολκόφ στο πρώτο βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έστειλε, μέσω Telegram, νωρίς το πρωί της Τετάρτης, μετά την επίθεση, την οποία χαρακτήρισε «χαρακτηριστικό χαιρετισμό από τους μπράβους του Πούτιν». «Ηθελαν να με κάνουν σνίτσελ», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η έρευνα από τις Αρχές της Λιθουανίας αφορά πρόκληση «ελαφράς σωματικής βλάβης», δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος της αστυνομίας της χώρας, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχουν εντοπιστεί ύποπτοι.

Δυνάμεις της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένης ομάδας της Αντιτρομοκρατικής, διενήργησαν έρευνα στον τόπο της επίθεσης τη νύχτα, κοντά στο σπίτι του Βολκόφ, στα βόρεια προάστια της λιθουανικής πρωτεύουσας.

Ο Βολκόφ, από τα πιο εξέχοντα στελέχη της ρωσικής αντιπολίτευσης και έμπιστος του Ναβάλνι, εργαζόταν ως επικεφαλής του επιτελείου του εκλιπόντος ηγέτη και ως πρόεδρος του Ιδρύματός του για την καταπολέμηση της Διαφθοράς μέχρι το 2023.

Εχει επανειλημμένα προκαλέσει την οργή των ρωσικών αρχών. Οργάνωσε διαδηλώσεις κατά του Κρεμλίνου από τη βάση του στο Βίλνιους και είχε πρόσφατα καλέσει τους Ρώσους να συμμετάσχουν μαζικά σε διαμαρτυρία την ημέρα των προεδρικών εκλογών.

Επιπλέον, είχε ζητήσει την απελευθέρωση του Ναβάλνι πριν από τον θάνατο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης στις φυλακές της Αρκτικής πριν από σχεδόν ένα μήνα.

Μία ημέρα πριν από την επίθεση που δέχθηκε, ο Βολκόφ είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο Πούτιν σκότωσε τον Ναβάλνι. Και πολλούς άλλους πριν από αυτόν», επαναλαμβάνοντας παρόμοιους ισχυρισμούς των συμμάχων του Ναβάλνι, καθώς και του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Επιπλέον, λίγες ώρες πριν από την επίθεση, είχε δηλώσει στο ανεξάρτητο ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Meduza ότι ανησυχούσε για την ασφάλειά του. «Θα μπορούσαν να μας σκοτώσουν όλους», ανέφερε, μιλώντας στο πρακτορείο.

Ο εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο θάνατος του Ναβάλνι στις 16 Φεβρουαρίου επήλθε με ευθύνη της Μόσχας, καθώς είτε σκοτώθηκε στη φυλακή είτε πέθανε λόγω συνθηκών κράτησης που ισοδυναμούσαν με βασανιστήρια.

Οι ρωσικές αρχές ισχυρίζονται ότι ο Ναβάλνι, ο πιο επιφανής επικριτής του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, πέθανε σε φυλακή της Αρκτικής από φυσικά αίτια.

Η σύζυγος του Ναβάλνι, Γιούλια Ναβάλναγια, κατηγόρησε τον Πούτιν ότι τον σκότωσε, κατηγορία που το Κρεμλίνο απορρίπτει.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στη Λιθουανία, Κάρα ΜακΝτόναλντ, δήλωσε «σοκαρισμένη» από την είδηση της επίθεσης κατά του Βολκόφ.

«Η ανθεκτικότητα και το θάρρος του απέναντι στις πρόσφατες προσπάθειες να τον φιμώσουν και να τον εκφοβίσουν είναι εμπνευσμένα. Η ομάδα του Ναβάλνι παραμένει ειλικρινής φωνή ενάντια στην καταστολή και τη βαρβαρότητα του Κρεμλίνου», ανέφερε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπριέλιους Λάντσμπεργκις χαρακτήρισε χθες Τρίτη το περιστατικό σοκαριστικό και δήλωσε ότι οι δράστες πρέπει «να λογοδοτήσουν για το έγκλημά τους».

Αρκετά μέλη της οργάνωσης κατά της Διαφθοράς του Ναβάλνι ζουν στη Λιθουανία, χώρα-μέλος της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ.

Ο Βολκόφ και άλλα βασικά μέλη της ομάδας συνεργατών του εκλιπόντος ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης ζουν στη Λιθουανία από το 2021, όταν οι ρωσικές αρχές χαρακτήρισαν την οργάνωσή του «εξτρεμιστική».

Late Russian opposition leader Alexei Navalny’s long-time aide Leonid Volkov was assaulted with a hammer in the Lithuanian capital Vilnius, according to Navalny’s former spokesperson Kira Yarmysh https://t.co/APhx3mViHs pic.twitter.com/R6hxz4NZCe

— Reuters (@Reuters) March 13, 2024