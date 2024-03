«Μεσημέρι κατά του Πούτιν»: Ουρές στα εκλογικές κέντρα Ρωσίας και εξωτερικού στη μνήμη του Ναβάλνι

Η Γιούλια Ναβάλναγια, η χήρα του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, έλαβε μέρος σε διαμαρτυρία σήμερα το μεσημέρι εναντίον του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο Βερολίνο.

Η εκπρόσωπος του Ναβάλνι Κίρα Γιαρμίς ανήρτησε στο X εικόνες που δείχνουν τη Ναβάλναγια να στέκεται στη σειρά στο Βερολίνο όπου Ρώσοι στέκονται στην ουρά για να ψηφίσουν.

Σύμφωνα με ακτιβιστές, κάποιοι χειροκρότησαν φωνάζοντας εν χορώ το όνομά της.

«Μεσημέρι κατά του Πούτιν»

Η ομάδα συνεργατών του εκλιπόντος ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι ανέφερε σήμερα, τρίτη και τελευταία ημέρα των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία, σειρά διαμαρτυριών κατά της αναμενόμενης επανεκλογής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

The line for the Noon Against Putin protest at the Russian Embassy in The Hague, Netherlands. At least 2,000-3,000 people appear to be in line. Video: MT More live updates: https://t.co/tbWFai4xpl pic.twitter.com/0yKbCW3JJF — The Moscow Times (@MoscowTimes) March 17, 2024

Στη ρωσική άπω Ανατολή, στο Βλαδιβοστόκ, το Νοβοσιμπίρσκ, το Ομσκ, το Ιρκούτσκ και άλλες πόλεις της Σιβηρίας, αλλά και του εξωτερικού, πολίτες συμμετείχαν στην εκστρατεία «Μεσημέρι κατά του Πούτιν», όπως έδειξαν οι συνεργάτες του Ναβάλνι μέσω live stream στο YouTube. Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν επίσης σχηματίσει ουρά σε εκλογικό τμήμα στο Γεκατερίνμπουργκ στα Ουράλια.

The Noon Against Putin action has begun at polling places in Moscow. Photos via Meduza and Agentsvo / Telegram pic.twitter.com/zMx6DuCv1M — The Moscow Times (@MoscowTimes) March 17, 2024

Άλλοι αντίπαλοι του Πούτιν, όπως ο εξόριστος Ρώσος επιχειρηματίας Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο, επίσης κάλεσε τους πολίτες να μην φοβούνται και να συμμετάσχουν στην εκστρατεία αυτή.

Υπενθυμίζεται πως λίγες ημέρες πριν τον θάνατό του, ο Ναβάλνι είχε καλέσει σε συντονισμένη κινητοποίηση των Ρώσων, στις 12 το μεσημέρι έξω από τα εκλογικά τμήματα.

As anticipated, “Noon Against Putin” protests, causing lengthy queues outside Russian embassies abroad, are being twisted by Russian propaganda to depict overwhelming support for Putin. Within the confines of totalitarian state, such protests often prove futile pic.twitter.com/iy5VmTldBU — Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 17, 2024

«Μου αρέσει η ιδέα οι ψηφοφόροι κατά του Πούτιν να εμφανιστούν ταυτόχρονα στα εκλογικά κέντρα στις 12 το μεσημέρι. Μεσημέρι κατά του Πούτιν», έγραφε ο Ναβάλνι, δίνοντας το στίγμα για το «At noon against Putin», μια κινητοποίηση μαζική, ταυτόχρονη σε όλη τη χώρα και σχετικά ανώδυνη και ασφαλής.

Η Γιούλια Ναβάλναγια, χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι, που έχει υποσχεθεί παρά την εξορία της να συνεχίσει τον αγώνα του εκλιπόντος συζύγου της, είχε καλέσει τους Ρώσους να συμμετάσχουν στο «Μεσημέρι κατά του Πούτιν», αλλά και να διαμαρτυρηθούν πηγαίνοντας να ψηφίσουν οποιονδήποτε άλλον υποψήφιο εκτός του Ρώσου προέδρου.