Ντόναλντ Τραμπ: Γκάφες και απειλές σε ομιλία του στο Οχάιο

Λεκτικά ολισθήματα, προειδοποιήσεις και… απειλές στην περίπτωση ήττας του στις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου κυριάρχησαν σε προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Οχάιο.

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία προκάλεσε σύγχυση στους υποστηρικτές του, κατά την ομιλία του στη Βαντάλια, επιμένοντας πως ο Μπάιντεν είχε νικήσει τον «Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα», όπως επιμένει να αποκαλεί τον πρώην πρόεδρο τονίζοντας τη «μουσουλμανική» του καταγωγή.

Ο Τραμπ αναγκάστηκε να μιλήσει εκτός κειμένου, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή, αχρήστευσαν τα autocue του. Κάπως έτσι, πάλεψε να προφέρει τις λέξεις «δάγκωμα» (bite) και «μεγαλύτερος» (largest), ενώ μπέρδεψε το συγκεντρωμένο πλήθος με την ανακριβή αναφορά του στον Ομπάμα – του οποίου αντιπρόεδρος διετέλεσε ο Τζο Μπάιντεν, από το 2009 έως το 2017.

«Ξέρετε τι είναι ενδιαφέρον; Ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε τον Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα. Τον έχει ακούσει ποτέ κανείς; Σε κάθε κρίσιμη πολιτεία (σ.σ swing state), ο Μπάιντεν κέρδισε τον Ομπάμα, αλλά στις υπόλοιπες ηττήθηκε», ανέφερε ο Τραμπ.

Imagine being the campaign intern who thought they could post this short clip so people wouldn’t realise he was comparing Obama vs Biden vote totals in swing states. @CommunityNotes pic.twitter.com/FAxE7PkAJm

— Raheem. (@RaheemKassam) March 16, 2024