Πούτιν: Είναι τώρα ισχυρότερος από ποτέ;

Οι κάλπες στη Ρωσία έκλεισαν μετά από τρεις ημέρες ψηφοφορίας (15-17 Μαρτίου), ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν προδιαγεγραμμένο προτού καν ανοίξουν.

Σε μια χώρα της οποίας το Σύνταγμα μέχρι πρότινος περιόριζε τις θητείες ενός προέδρου σε δύο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξασφάλισε την πέμπτη θητεία του εν μέσω διαμαρτυριών, αμφισβήτησης και καταγγελιών για νοθεία, αδιαφάνεια και παρατυπίες.

Οι εκλογές, οι πρώτες μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, είχαν στόχο αφενός να αποκαταστήσουν την εικόνα του Πούτιν, αφετέρου να εξασφαλίσουν τη χωρίς αστερίσκους λαϊκή στήριξη στον πόλεμο.

Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα κάθε άλλο παρά καθησυχάζει την ανήσυχη -κυρίως λόγω της παρατεταμένης σύγκρουσης- Ρωσία, με τους πολίτες να προβληματίζονται -μεταξύ άλλων- για την επόμενη μέρα της οικονομίας και των στρατιωτών τους.

Αν και η νίκη του 71χρονου Ρώσου ηγέτη ήταν προδιαγεγραμμένη, τα ποσοστά του ξεπέρασαν τις προβλέψεις.

Μετά το 63,4% που εξασφάλισε το 2012 και το 76,7% το 2018, χθες, ο Βλαντίμιρ Πούτιν πέτυχε ποσοστό κοντά 87%, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ανέμεναν ένα αποτέλεσμα γύρω στο 80%.

«Οι προεδρικές εκλογές στη Ρωσία λειτουργούν επί μακρόν ως τρόπος νομιμοποίησης ενός ολόκληρου συστήματος. Ωστόσο, ένα τόσο μεγάλο ποσοστό για τον κ. Πούτιν -ο οποίος έχει τροποποιήσει το Σύνταγμα ώστε να παραμείνει στο Κρεμλίνο μέχρι το 2036, όταν πλέον θα είναι 83 ετών- απειλεί με υπονόμευση αυτήν τη νομιμοποίηση. Θα μπορούσε να εγείρει και ερωτήματα στο ολοένα και πιο αυταρχικό Κρεμλίνο γιατί η Ρωσία χρειάζεται μια τέτοια άσκηση φαντασίας», σχολιάζει ο Νιλ ΜακΦάρκουχαρ των New York Times.

Παρότι το Κρεμλίνο επιχειρεί να προβάλλει μια εικόνα εθνικής ομόνοιας, ελέγχου και πολιτικής σταθερότητας, η οποία ενισχύεται από τις καλά ενορχηστρωμένες εκλογικές διαδικασίες, τρία γεγονότα σχετιζόμενα με την αντιπολίτευση στάθηκαν αρκετά για να διαταραχθεί αυτή η εικόνα.

Το πρώτο ήταν τον περασμένο Ιανουάριο, όταν χιλιάδες Ρώσοι σε όλη τη χώρα σχημάτισαν ουρές για να υπογράψουν κάλεσμα υπέρ της υποψηφιότητας του Μπόρις Ναντέζντιν, ενός φιλελεύθερου πολιτικού που λόγω της αντίθεσής του -μεταξύ άλλων- στον πόλεμο στην Ουκρανία, αποκλείστηκε από το ψηφοδέλτιο.

Το δεύτερο γεγονός ήταν, τον Φεβρουάριο, ο αιφνίδιος θάνατος του Αλεξέι Ναβάλνι σε σωφρονιστική αποικία της Αρκτικής. Μετά από ημέρες ολιγωρίας σχετικά με τη σορό του, ο Ναβάλνι κηδεύτηκε στη Μόσχα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων που αψήφησαν τις εντολές και τις προειδοποιήσεις των Αρχών δίνοντας δυναμικό «παρών» με συνθήματα κατά του Πούτιν και του πολέμου στην Ουκρανία.

Το τρίτο γεγονός που έπληξε τη προωθούμενη από το Κρεμλίνο εικόνα εθνικής νηνεμίας και ενότητας ήταν η αθρόα προσέλευση Ρώσων στα εκλογικά κέντρα, εντός και εκτός της χώρας, στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, σε μια διαμαρτυρία – «κληρονομιά» του Ναβάλνι.

«Μου αρέσει η ιδέα οι ψηφοφόροι κατά του Πούτιν να εμφανιστούν ταυτόχρονα στα εκλογικά κέντρα στις 12 το μεσημέρι. Μεσημέρι κατά του Πούτιν», έγραφε ο Ναβάλνι λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, δίνοντας το στίγμα για το «Noon against Putin».

Noon against Putin in Stockholm

The Noon Against Putin campaign is a way of showing Russian citizens’ opposition to the regime in the absence of any real alternative candidates by arriving to vote at noon local time on Sunday 17 March.

📷, 📹: a Novaya Europe reader pic.twitter.com/f4y87I0ZWh

— Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) March 17, 2024