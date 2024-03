Γεύμα στη… στρατόσφαιρα από «μισελενάτο» σεφ; Με 500.000 δολάρια γίνεται

Οι λάτρεις της διαστημικής περιπέτειας θα έχουν τη σπάνια ευκαιρία να τη ζήσουν για λίγο, γευματίζοντας στη… στρατόσφαιρα με θέα τη Γη – αν προφανώς είναι διατεθειμένοι να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη…

Πρόκειται για ένα εγχείρημα της SpaceVIP, μιας εταιρείας πολυτελών ταξιδιών στο διάστημα, που προσέλαβε ένα διάσημο Δανό σεφ, βραβευμένο με αστέρι Michelin, για να οργανώσει το εξάωρο αυτό ταξίδι με διαστημικό μπαλόνι υψηλής τεχνολογίας.

Το γεύμα στο διάστημα θα κάνει «πρεμιέρα» εντός 2025, ωστόσο, η γνωστοποίηση της υπηρεσίας αυτής γνώρισε αστραπιαία τεράστια απήχηχη, με πολλούς να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους μέσα σε μερικές ώρες.

O Ράσμους Μουνκ θα δημιουργήσει ένα μενού για έξι άτομα, τα οποία θα γευθούν τα γκουρμέ πιάτα τους 30 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Καθώς θα απολαμβάνουν την ακριβοθώρητη θέα, θα μπορούν να μεταδίδουν την εικόνα ζωντανά στους φίλους τους, αφού θα υπάρχει διαθέσιμο WiFi.

Σημειώνεται πως ο Ράσμους Μουνκ είναι ο 32χρονος δημιουργός του Alchemist, «του πιο αλλόκοτου εστιατορίου στον κόσμο» όπως το χαρακτήρισε βρετανική εφημερίδα, που περιλαμβάνεται στην πέμπτη θέση της λίστας με τα 50 καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο.

To μενού δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, ωστόσο σε συνέντευξή του στο Bloomberg ο 32χρονος σεφ δήλωσε πως επιθυμεί τα πιάτα «καινοτόμα», ώστε να απηχούν τη φύση του ίδιου του ταξιδιού.

Και κρίνοντας από το μανιφέστο του «Αλχημιστή» για την ολιστική κουζίνα -που στόχο έχει να επαναπροσδιορίσει το φαγητό με ένα δραματουργικό τρόπο, ευαισθητοποιώντας τους συνδαιτυμόνες- οι λίγοι διαστημικοί ταξιδευτές δεν θα μπορούσαν να περιμένουν τίποτα λιγότερο από το θεαματικό.

Τα πιάτα του Αλχημιστή εξάλλου εγκλείουν συνήθως και ένα βαθύτερο νόημα. Όπως ένα κομμάτι μπακαλιάρου συνοδευόμενο με βρώσιμο… «πλαστικό» ώστε να εγείρει το ζήτημα της ρύπανσης των ωκεανών. Ή μια μπάρα σοκολάτας σε σχήμα φερέτρου ώστε να ευαισθητοποιήσει για την παιδική εργασία στην παγκόσμια βιομηχανία σοκολάτας. Ή το πόδι ενός κοτόπουλου που σερβίρεται σε κλουβί ενώ γιγαντοοθόνες μεταδίδουν εικόνες κακοποίησης σε εκτροφεία.

Το θεαματικό, όμως, κοστίζει και το όλο κόστος της εξάωρης αυτής εμπειρίας ανέρχεται σε μισό εκατομμύριο δολάρια.

«Γνωρίζουμε ότι είναι ένα ακριβό πρώτο ταξίδι. Όμως, θα πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη εκτόξευση με τέτοιου είδους εμπειρία φαγητού» δήλωσε ο Μουνκ, ο οποίος θα είναι παρών στο στρατοσφαιρικό αυτό γεύμα – όπως ακριβώς είναι και στο εστιατόριό του, το οποίο δεν ανοίγει αν λείπει ο σεφ και ιδιοκτήτης του.

Όπως εξηγεί ο Μουνκ, η πρόθεση είναι να διοργανωθούν περισσότερα τέτοια ταξίδια και σταδιακά να μειωθεί το κόστος, ώστε να μπορέσουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι να απολαύσουν την εμπειρία.

Introducing our first completed test capsule, Spaceship Neptune – Excelsior. Excelsior is now the largest #spaceflight capsule in existence, and soon to be the largest human #spacecraft in operation (excluding the International Space Station). Its spherical capsule is 16 feet… pic.twitter.com/tiJAp4It0e

— Space Perspective (@SpacePerspectiv) February 20, 2024