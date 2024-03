Ρωσία: Ο ανταποκριτής της ισπανικής El Mundo εκδιώχθηκε από τη χώρα

Ο ανταποκριτής της εφημερίδας El Mundo στη Ρωσία εκδιώχθηκε από τη χώρα αφού οι αρχές αρνήθηκαν να ανανεώσουν τη βίζα του, ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική εφημερίδα, η οποία καταγγέλλει ένα πλήγμα στην ελευθερία του Τύπου.

Ο Χαβιέρ Θολάς, ανταποκριτής στη Μόσχα εδώ και 12 χρόνια, «υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τη χώρα μέσα σε 24 ώρες» χθες, Τετάρτη, καθώς δεν του χορηγήθηκε το έγγραφο αυτό, το οποίο είναι «απαραίτητο» για να εργασθεί στη Ρωσία, εξηγεί η εφημερίδα της Μαδρίτης.

Η απόφαση αυτή του γνωστοποιήθηκε από ένα δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος τον απείλησε ότι θα αντιμετωπίσει «προβλήματα», αν δεν φύγει πριν από την εκπνοή της βίζας εργασίας του, αναφέρει η εφημερίδα, η οποία αφηγείται αυτή την εκδίωξη του ανταποκριτή της σε δισέλιδο δημοσίευμα στο σημερινό φύλλο της.

Σύμφωνα με την El Mundo, ο Χαβιέρ Θολάς είχε δεχθεί τους τελευταίους μήνες την επίσκεψη αστυνομικών στην κατοικία του, οι οποίοι του είχαν ζητήσει να «πάψει να καλύπτει τις διαδηλώσεις συζύγων Ρώσων στρατιωτικών», οι οποίες αποτελούν «μία από τις σπάνιες ορατές ενδείξεις δυσαρέσκειας έναντι του πολέμου» στην Ουκρανία.

«Η άρνηση να ανανεωθεί η βίζα ενός δημοσιογράφου είναι ένα από τα συνηθισμένα εργαλεία» για να «πληγεί η ελευθερία της έκφρασης», γράφει η εφημερίδα, η οποία καταγγέλλει τις «απειλές» και τις «πιέσεις» που δέχονται οι δημοσιογράφοι στη Ρωσία.

Σε μήνυμα που δημοσιοποίησε στην πλατφόρμα X, ο Χαβιέρ Θολάς -ο οποίος εξέδωσε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Πουτινιστάν», στο οποίο αφηγείται τα δώδεκα χρόνια που πέρασε στη Ρωσία- διαβεβαίωσε από την πλευρά του πως «δεν μετανιώνει για τίποτα».

«Εκανα απλώς τη δουλειά μου: αφηγήθηκα αυτό που συμβαίνει, μίλησα στους ανθρώπους που υποφέρουν εξαιτίας αυτού και εξήγησα ποιος είναι υπεύθυνος γι’ αυτό που συμβαίνει», διαβεβαιώνει.

Οι ρωσικές αρχές, οι οποίες καταστέλλουν κάθε μορφή επίκρισης της επίσημης γραμμής, έχουν υιοθετήσει από την αρχή της εισβολής στην Ουκρανία όλο και πιο περιοριστικά μέτρα έναντι των δυτικών δημοσιογράφων, επιβάλλοντάς τους, για παράδειγμα, να ανανεώνουν τη βίζα τους κάθε τρεις μήνες.

