Ερυθρά Θάλασσα: Αναχαιτίστηκαν τρεις πύραυλοι και ένα drone των Χούθι

Τρεις βαλλιστικούς πυραύλους και ένα θαλάσσιο μη επανδρωμένο αεροσκάφος των Χούθι κατέστρεψε την Πέμπτη η ναυτική αποστολή της Ε.Ε. στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η ευρωπαϊκή αποστολή, γνωστή ως «ASPIDES», ανέφερε στο Χ ότι ένα γαλλικό πολεμικό πλοίο κατέστρεψε τους πυραύλους, ενώ ένα γερμανικό πλοίο κατέστρεψε το drone των φιλοϊρανών μαχητών της Υεμένης.

On March 21, an @EUNAVFORASPIDES French ship while providing close protection to merchant shipping in South Red Sea, intercepted and destroyed 3 ballistic missiles posing a direct threat to the FoN. @MarineNationale @FFEAU_ALINDIEN @EtatMajorFR #shieldingfreedomofnavigation pic.twitter.com/f2X7VmJGap

On March 21, a @EUNAVFORASPIDES ship (FGS HESSEN) while providing close protection to a merchant vessel of EU interests in Southern Red Sea, engaged and destroyed a Houthi USV, posing a direct threat to the freedom of navigation.

@deutschemarine#shieldingfreedomofnavigation pic.twitter.com/5ruGLu3rPd

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) March 21, 2024