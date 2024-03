Μακελειό στη Μόσχα: Στους 93 οι νεκροί – 11 συλλήψεις

Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ενημέρωσαν τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι 11 άνθρωποι συνελήφθησαν μετά την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση της Παρασκευής σε συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ατόμων που εμπλέκονται άμεσα, ανέφερε το Κρεμλίνο σήμερα Σάββατο, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Τόνισε μάλιστα ότι γίνονται περαιτέρω προσπάθειες για τον εντοπισμό περισσότερων συνεργών.

Ο απολογισμός των νεκρών της αιματηρής επίθεσης έχει ανέβει στους 93, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή Ερευνών της Ρωσίας, προειδοποιώντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

«Η Ρωσία θα τιμωρήσει αυτούς που ευθύνονται για την επίθεση», δήλωσε παράλληλα ο γραμματέας του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας Νικολάι Πατρούσεφ, σύμμαχος του Πούτιν.

Ο Ρώσος αξιωματούχος σημείωσε επίσης ότι η επίθεση αυτή δείχνει ακριβώς το μέγεθος της απειλής που συνιστά η τρομοκρατία για τη Ρωσία.

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν χθες Παρασκευή λίγο μετά τις 8 το βράδυ, όταν ένοπλοι με στολές παραλλαγής εισέβαλαν στο κατάμεστο Crocus City Hall – μια αίθουσα συναυλιών στο Κρασνογκόρσκ, βορειοδυτικά της Μόσχας – και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, σκορπώντας τον θάνατο.

Στο σημείο της επίθεσης ακούστηκαν τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις και το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Μεταξύ των ανθρώπων που σκοτώθηκαν βρίσκονται και τρία παιδιά, όπως μετέδωσε σήμερα Σάββατο το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, επικαλούμενο το τοπικό υπουργείο Υγείας.

Οπως δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Υγείας Μιχαήλ Μουράσκο, είναι μεγάλος ο αριθμός των τραυματιών που νοσηλεύονται. Η κατάσταση 60 ενηλίκων και ενός παιδιού χαρακτηρίζεται σοβαρή, εγείροντας φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων «ενδέχεται να αυξηθεί».

Ενας μουσικός παραγωγός που βρισκόταν στα καμαρίνια, αφηγήθηκε ότι «λίγο πριν από την έναρξη» της συναυλίας, ακούστηκαν πυροβολισμοί και κραυγές και είδε πανικόβλητους θεατές που έτρεξαν να βγουν έξω.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται στιγμιότυπα από την εισβολή των ενόπλων, πυροβολισμοί στο αμφιθέατρο, θεατές να αναζητούν καταφύγιο πίσω από τα καθίσματα και άλλους να σπεύδουν προς την έξοδο.

Η πυρκαγιά στο κτίριο τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από αρκετές ώρες και αφότου τμήμα της οροφής κατέρρευσε.

More videos appear from the first seconds of the terror attack in Moscow.

The people who “froze” by the pillar look a lot like the victims seen lifeless on the floor in a later video pic.twitter.com/pHi03XkOVB

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 22, 2024