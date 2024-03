Κέιτ Μίντλετον: Η διάγνωση με καρκίνο και το «γκρίζο τοπίο» για τη μοναρχία

Η χθεσινή βιντεοσκοπημένη ανακοίνωση της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον ότι πάσχει από καρκίνο, ήταν μια πρωτοφανής εξέλιξη αλλά και μια επίπονη υπενθύμιση του πόσο μεγάλη ανάγκη την έχει η μοναρχία, αναφέρει σε ανάλυσή του το BBC.

Η πριγκίπισσα Κέιτ ήταν μια αχτίδα λάμψης μέσα σε έναν βασιλικό κόσμο που συνεχώς… γκριζάρει. Καθισμένη στο παγκάκι ενός πάρκου, φορώντας πουλόβερ και τζιν, έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα για την κατάσταση της υγείας της, με το οποίο θα ταυτιστούν πολλές οικογένειες που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με παρόμοιες καταστάσεις.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024