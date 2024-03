Πούτιν: Οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν, οι εχθροί δεν θα μας διχάσουν

Διάγγελμα προς τον ρωσικό λαό απηύθυνε ο πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν αναφερόμενος στην «βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση» που σημειώθηκε την Παρασκευή στη Μόσχα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 133.

Κατά την ομιλία του, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι δράστες της επίθεσης «προσπάθησαν να διαφύγουν προς την Ουκρανία» ενώ τόνισε ότι «όλοι οι επιτιθέμενοι έχουν βρεθεί και συλληφθεί».

«Ολοι οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν. Οποιος διέταξε την επίθεση θα τιμωρηθεί. Οι εχθροί μας δε θα μας διχάσουν», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος κήρυξε την 24η Μαρτίου ως ημέρα πένθους και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Επίσης, ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις ειδικές υπηρεσίες για τις προσπάθειές τους.

Υπενθυμίζεται ότι την ευθύνη για την επίθεση, η οποία ήταν η πιο φονική στη Ρωσία τα τελευταία 20 χρόνια, έχει αναλάβει η τρομοκρατική οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος».

Ωστόσο, η Ρωσία αναφέρει ότι ερευνά μια σύνδεση με την Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι το Κίεβο αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή στα χθεσινά γεγονότα. Το Κρεμλίνο είπε ότι ο επικεφαλής της FSB Αλεξάντερ Μπορτνίκοφ ανέφερε στον πρόεδρο Πούτιν ότι μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται «τέσσερις τρομοκράτες» και ότι η υπηρεσία του εργάζεται για να ταυτοποιήσει τους συνεργούς τους.

Βιντεοληπτικό υλικό με ανακρίσεις των συλληφθέντων που θεωρούνται βασικοί ύποπτοι για το αιματοκύλισμα, δίνουν στη δημοσιότητα ρωσικά ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο από την ανάκριση ενός εκ των συλληφθέντων, που έδωσε στη δημοσιότητα η αρχισυντάκτρια του Russia Today, ο ύποπτος εμφανίζεται να τρέμει και να δηλώνει ότι άγνωστοι του υποσχέθηκαν μέσω Telegram μισό εκατομμύριο ρούβλια για να πυροβολήσει αδιακρίτως εναντίον των θεατών της συναυλίας.

Ο ύποπτος στο βίντεο με την ανάκριση διακρίνεται να απαντάει στη ρωσική γλώσσα με βαριά προφορά σε μια σειρά ερωτήσεων. Λέει πως έφυγε από την Τουρκία την 4η Μαρτίου και είχε λάβει οδηγίες από αγνώστους μέσω του Telegram για να διαπράξει την επίθεση με αντάλλαγμα χρήματα.

Ο άνδρας αρχικά διακρίνεται να είναι ξαπλωμένος μπρούμυτα με τα χέρια του πίσω στην πλάτη και το πηγούνι του να ακουμπάει στην μπότα ενός ανθρώπου που φοράει στολή παραλλαγής. Αργότερα, είναι γονατισμένος.

Eνας άλλος άνδρας με πληγές και μώλωπες στο πρόσωπό του διακρίνεται να ανακρίνεται μέσω ενός διερμηνέα, ενώ κάθεται σε ένα παγκάκι δεμένος χειροπόδαρα.

Η Ρωσία δεν έχει παρουσιάσει ακόμη αποδείξεις για οποιαδήποτε ουκρανική σχέση με την επίθεση.

«Ας είμαστε ειλικρινείς με αυτό: Η Ουκρανία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτά τα γεγονότα», δήλωσε ο Ουκρανός σύμβουλος Ποντόλιακ. «Βρισκόμαστε σε πλήρους κλίμακας, ολικό πόλεμο με τον ρωσικό τακτικό στρατό και με τη Ρωσική Ομοσπονδία ως χώρα. Και παρ’ όλα αυτά, τα πάντα θα αποφασιστούν στο πεδίο της μάχης».

Σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, η αυθεντικότητα των οποίων έχει επαληθευτεί, διακρίνονται άνθρωποι να κάθονται στις θέσεις τους στην αίθουσα συναυλιών, κατόπιν να τρέχουν προς τις εξόδους την ώρα που αντηχούν πυροβολισμοί και ακούγονται κραυγές ανθρώπων. Σε άλλο βίντεο φαίνονται άνδρες να πυροβολούν εναντίον ομάδων ανθρώπων. Κάποια από τα θύματα έχουν πέσει στο πάτωμα χωρίς τις αισθήσεις τους, μέσα σε μια λίμνη αίματος.

