Ρωσία: «Έπεσα στο πάτωμα και προσποιήθηκα ότι είμαι νεκρή» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των θυμάτων

Ενα νεαρό κορίτσι βρίσκεται ξαπλωμένο σε κρεβάτι νοσοκομείου της Μόσχας – το βλέμμα της είναι στραμμένο προς το ταβάνι. Η αριστερή πλευρά του προσώπου της είναι πρησμένη, το αριστερό της χέρι τυλιγμένο σε γάζα.

Με φωνή ήρεμη, μιλάει στην κάμερα για το πώς οι ένοπλοι στην αίθουσα συναυλιών Crocus City εντόπισαν την ίδια και μια μικρή ομάδα ανθρώπων καθώς διέφευγαν από το μακελειό.

«Μας είδαν», δήλωσε στο RT. «Ένας από αυτούς έτρεξε πίσω και άρχισε να πυροβολεί τον κόσμο. Έπεσα στο πάτωμα και προσποιήθηκα ότι είμαι νεκρή. Αιμορραγούσα», είπε, δείχνοντας τον κρόταφό της. Οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον όσων κείτονταν στο έδαφος, είπε και συμπλήρωσε: «Το κορίτσι που βρισκόταν δίπλα μου σκοτώθηκε».

Στη συνέχεια οι ένοπλοι έβαλαν φωτιά στην αίθουσα, με προφανή στόχο να σκοτώσουν όσους είχαν απομείνει μέσα. «Οι φλόγες υψώθηκαν. Έκλεισαν την μπροστινή πόρτα, αλλά μάλλον δεν μπόρεσαν να κλειδώσουν», είπε η γυναίκα, η οποία δεν αποκάλυψε το όνομά της.

«Ήμουν ξαπλωμένη πίσω από την πόρτα. Μετά από ώρα, σύρθηκα έξω, πέρασαν τρία λεπτά, ίσως και τέσσερα. Κοίταξα γύρω μου και σύρθηκα προς την έξοδο. Συνειδητοποίησα ότι δεν υπήρχε κανείς εκεί και βγήκα έξω».

Στα βίντεο και στις μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, αναδύεται μια εικόνα τρόμου και σύγχυσης καθώς οι ένοπλοι εισέβαλαν στην αίθουσα συναυλιών με αυτόματα όπλα, πυροβολώντας εξ επαφής.

Στη συνέχεια, για σχεδόν μια ώρα, περιφέρονταν στο Crocus City Hall, στα περίχωρα της Μόσχας, ενώ οι πανικόβλητοι πολίτες έτρεχαν προς κάθε κατεύθυνση για να βρουν διέξοδο.

«Είδα έναν ψηλό άνδρα με παραλλαγή», δήλωσε στα ρωσικά κρατικά ΜΜΕ ο Αλεξάντερ, αυτόπτης μάρτυρας στην αίθουσα συναυλιών. «Δεν είπαν τίποτα. Απλώς άρχισαν να πυροβολούν τους ανθρώπους που βρίσκονταν μπροστά τους».

Κατάπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι πολλοί που βρίσκονταν στην αίθουσα έβγαλαν τα κινητά τους τηλέφωνα και κατέγραψαν πλάνα από τους ενόπλους να πυροβολούν μεθοδικά το πλήθος, καθώς και τις πανικόβλητες αντιδράσεις των υπολοίπων που έτρεχαν προς τις εξόδους.

«Αφήστε το τηλέφωνό σας και τρέξτε!» ακούγεται ένας άνδρας να φωνάζει σε πλάνα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, καθώς οι ένοπλοι πυροβολούν το πλήθος.

Κάποιοι στα χαμηλότερα επίπεδα του θεάτρου αναγκάστηκαν να συρθούν έξω περνώντας δίπλα από τους νεκρούς και τους τραυματίες.

Η Γιούλια Χαριτόνοβα και ο φίλος της είχαν αργήσει στη συναυλία των Piknik, ενός ρωσικού ροκ συγκροτήματος που δημιουργήθηκε στο Λένινγκραντ τη δεκαετία του 1970. Καθώς έσπευσαν στην αίθουσα λίγο μετά τις 8 το βράδυ, οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ. «Αποδείχθηκε ότι ήταν ακριβώς πίσω μας», δήλωσε στο κανάλι Astra.

«Μπήκαμε μέσα και δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι εκεί, οι δράστες πυροβόλησαν και έτρεξαν προς τα εκεί που υπήρχαν περισσότεροι άνθρωποι. Εγώ δέχθηκα πλήγμα στον ώμο, ο φίλος μου χτυπήθηκε στα χέρια και στα πόδια».

«Μια γυναίκα με μια σφαίρα στον κρόταφο έπεσε ακριβώς δίπλα μου», είπε και συνέχισε: «Μια άλλη γυναίκα πουλούσε εισιτήρια στην είσοδο – ήταν χαρούμενη όταν φτάσαμε. Μετά, τρέχοντας για να διαφύγουμε, την είδαμε στο πάτωμα, με μια σφαίρα στο κεφάλι. Έχω ακόμα αυτή την εικόνα μπροστά στα μάτια μου. Τρέξαμε πατώντας πτώματα, ακούγαμε σειρήνες, η αστυνομία και τα ασθενοφόρα έρχονταν».

Σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, η αυθεντικότητα των οποίων έχει επαληθευτεί, διακρίνονται άνθρωποι να κάθονται στις θέσεις τους στην αίθουσα συναυλιών, κατόπιν να τρέχουν προς τις εξόδους την ώρα που αντηχούν πυροβολισμοί και ακούγονται κραυγές ανθρώπων. Σε άλλο βίντεο φαίνονται άνδρες να πυροβολούν εναντίον ομάδων ανθρώπων. Κάποια από τα θύματα έχουν πέσει στο πάτωμα χωρίς τις αισθήσεις τους, μέσα σε μια λίμνη αίματος.

