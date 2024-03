Μακελειό στη Μόσχα: To ISIS δημοσιοποίησε βίντεο από την επίθεση

Βίντεο-ντοκουμέντο από την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα έδωσε στη δημοσιότητα η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Στο βίντεο, διάρκειας 1 λεπτού και 31 δευτερολέπτων, καταγράφονται σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή που οι ένοπλοι άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως μέσα στο Crocus City Hall του Κρασνογκόρσκ, σκορπώντας τον θάνατο.

Τουλάχιστον 133 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, σε μια από τις φονικότερες τρομοκρατικές επιθέσεις των τελευταίων ετών στη Ρωσία.

Προσοχή! Σκληρές εικόνες:

NEW: ISIS has released footage of the concert hall massacre that killed at least 130 people in Moscow.

The footage was taken by the men who carried out the attack.

According to United States officials, the U.S. warned Moscow that a terror attack was imminent however Putin… pic.twitter.com/8jRJI88S6T

— Collin Rugg (@CollinRugg) March 23, 2024