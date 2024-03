Βαλτιμόρη: Αναζητούν επιζώντες στο νερό μετά την κατάρρευση της γέφυρας

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης «τουλάχιστον είκοσι ανθρώπων» βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και ώρες στο λιμάνι της Βαλτιμόρης, μετά την πρόσκρουση φορτηγού πλοίου σε πυλώνα της γέφυρας Francis Scott Key και τη μερική κατάρρευση τμήματός της στον ποταμό Πατάπσκο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των τοπικών αρχών, δύο άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά από τα νερά, εκ των οποίων το ένα βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται τις αρχές της Βαλτιμόρης, ο ένας διασωθείς αρνήθηκε τη νοσηλεία, ενώ ο δεύτερος είναι σοβαρά τραυματισμένος.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Βαλτιμόρης αντιμετωπίζει την κατάρρευση της γέφυρας ως «συμβάν με πολλαπλά θύματα», αναζητώντας αγνοούμενους και τουλάχιστον «επτά οχήματα» στον ποταμό.

«Αυτή τη στιγμή κύριο μέλημά μας είναι η διάσωση αυτών των ανθρώπων» δήλωσε νωρίτερα εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Βαλτιμόρης, Κέβιν Καρτράιτ, σημειώνοντας πως προς το παρόν δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των ανθρώπων και οχημάτων που κατέληξαν στο νερό.

«Το σόναρ μας έχει εντοπίσει την παρουσία οχημάτων βυθισμένων στο νερό», τόνισε από την πλευρά του κατά τη συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, Τζέιμς Ουάλας προσθέτοντας ωστόσο πως δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιώσει τον αριθμό τους.

Οι αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό στις 1:27 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σημαίας Σιγκαπούρης, ναυλωμένο από τη Maersk και με προορισμό το Κολόμπο της Σρι Λάνκα, συγκρούστηκε για -προσώρας- αδιευκρίνιστους λόγους πάνω σε έναν από τους πυλώνες της γέφυρας.

Εικόνες από κάμερα κατέγραψαν τη στιγμή της σύγκρουσης.

this is the moment it collapsed after a cargo ship struck it in the early hours of this morning pic.twitter.com/eA6womQlcI

Σύμφωνα με τη Synergy Marine Group, τη διαχειρίστρια εταιρεία του φορτηγού πλοίου, «τα ακριβή αίτια του συμβάντος δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί».

Όπως γνωστοποίησε, όλα τα μέλη του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένων των δύο καπετάνιων του πλοίου, έχουν καταμετρηθεί και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει ανασταλεί μέχρι νεοτέρας, σύμφωνα με την ενημέρωση της υπηρεσίας Μεταφορών του Μέριλαντ, ενώ το ίδιο εκτιμούν πολλοί πως θα συμβεί και με τη ναυσιπλοΐα, αφού εικάζουν πως το λιμάνι της Βαλτιμόρης θα κλείσει εν μέσω των συνεχιζόμενων ερευνών.

Ήδη, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή καταγράφονται καθυστερήσεις και προβλήματα στην κίνηση των πλοίων.

Τουλάχιστον 10 εμπορικά πλοία που έπλεαν προς το λιμάνι της Βαλτιμόρης των ΗΠΑ, παραμένουν αγκυροβολημένα σε κοντινά ύδατα, σύμφωνα με τα δεδομένα της υπηρεσίας καταγραφής ναυσιπλοΐας MarineTraffic.

After the crash and bridge collapse, #Baltimore’s port is facing delays as ships, including 8 bulk carriers and 1 vehicle carrier headed for Baltimore, sit waiting at anchor. For more on the incident, read here: https://t.co/wXlRuEerFw pic.twitter.com/KZ37owX3dX

— MarineTraffic (@MarineTraffic) March 26, 2024