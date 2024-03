Βαλτιμόρη: Πώς κατέρρευσε η γέφυρα – Σε εξέλιξη οι έρευνες για επιζώντες

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ, όταν ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης προσέκρουσε πάνω σε έναν από τους πυλώνες της γέφυρας Φράνσις Σκοτ Κι (Francis Scott Key Bridge), με αποτέλεσμα εκείνη να καταρρεύσει παρασύροντας στα νερά του ποταμού Πατάπσκο αυτοκίνητα (τουλάχιστον επτά, σύμφωνα με τη Baltimore Sun) και οδηγούς.

Η γέφυρα, μέρος της οποίας κατέρρευσε, είχε μήκος 2,6 χιλιόμετρα, τέσσερις λωρίδες για τα αυτοκίνητα και αποτελεί τμήμα της οδού Interstate 695 που κάνει τον γύρο της Βαλτιμόρης, ενώ το οδόστρωμά της βρισκόταν 56 μέτρα πάνω από τα νερά του ποταμού.

