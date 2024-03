Επιδρομή στο «κέντρο διοίκηση της Ισλαμικής Τζιχάντ», ανακοίνωσε το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή εναντίον του κέντρου διοίκησης της Ισλαμικής Τζιχάντ, που φέρεται να λειτουργούσε στο νοσοκομείο Αλ Ακσά στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το κέντρο διοίκησης και οι τρομοκράτες χτυπήθηκαν με ακρίβεια, με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί η ζημιά σε μη εμπλεκόμενους πολίτες στην περιοχή του νοσοκομείου», ανέφερε η ανακοίνωση του στρατού.

«Το κτίριο του νοσοκομείου Αλ Ακσά δεν υπέστη ζημιές και δεν επηρεάστηκε η λειτουργία του», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι τα νοσοκομεία στη Γάζα χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς και άλλες ένοπλες οργανώσεις ως βάσεις. Η Χαμάς και το ιατρικό προσωπικό απορρίπτουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι οι δυνάμεις του «εξουδετέρωσαν τους τρομοκράτες σε μάχη εκ του σύνεγγυς και εντόπισαν όπλα στην περιοχή του νοσοκομείου Αλ Σίφα» στη βόρεια Γάζα, καθώς και ότι «απέτρεψαν τη βλάβη αμάχων, ασθενών και ιατρικών ομάδων».

24hr operational update:

📍Shifa

Troops eliminated terrorists in close-quarters combat and located weapons in the area, all the while preventing harm to civilians, patients and medical teams.

📍Rimal

IAF aircraft struck several compounds used to launch anti-tank missiles and… pic.twitter.com/TSzpO0qTr5

— Israel Defense Forces (@IDF) March 31, 2024