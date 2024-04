Ταϊβάν: Σκηνές ολέθρου μετά τον σεισμό – Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους

Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον ισχυρό σεισμό που έπληξε το πρωί την Ταϊβάν, τον ισχυρότερο των τελευταίων τουλάχιστον 25 χρόνων, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών.

Ο αριθμός των τραυματιών έφθασε τους 821, ενώ αγνοείται η τύχη 50 ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονταν καθ’ οδόν προς ένα εθνικό πάρκο, ανακοίνωσαν οι αρχές την ώρα που οι διασώστες χρησιμοποίησαν σκάλες για να απομακρύνουν με ασφάλεια τους κατοίκους από κτίρια.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, τα θύματα βρίσκονται στην ορεινή, αραιοκατοικημένη κομητεία Χουάλιεν, στην ανατολική Ταϊβάν, όπου εντοπίστηκε και το επίκεντρο το σεισμού.

Η δόνηση ήταν μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (7,4, κατά το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο και 7,2, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ταϊβάν). Μετά τον σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι στην Ταϊβάν, στις νήσους της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας και σε πολλές επαρχίες των Φιλιππίνων, η οποία στη συνέχεια ήρθη.

Το αεροδρόμιο της Νάχα, το μεγαλύτερο στην ιαπωνική νήσο Οκινάουα, ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις.

The compilation of video where you can see clearly that how badly earthquake hit Taiwan. #Taiwan #Tsunami #Taiwanese #TaiwanEarthquake #earthquake pic.twitter.com/whOl1oJPrA

