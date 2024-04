Τζο Μπάιντεν: «Ιερή δέσμευση» για τις ΗΠΑ η υπεράσπιση των νατοϊκών εδαφών

«Πρέπει να θυμόμαστε ότι η ιερή δέσμευση που αναλαμβάνουμε απέναντι στους συμμάχους μας, να υπερασπιζόμαστε κάθε σπιθαμή εδάφους του ΝΑΤΟ, ενισχύει παράλληλα και τη δική μας ασφάλεια δίνοντας στις ΗΠΑ ένα ανάχωμα εφάμιλλο του οποίου δεν υπάρχει στον κόσμο», αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα για τη συμπλήρωση 75 ετών από τη σύσταση του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου.

Το ΝΑΤΟ «είναι η σπουδαιότερη στρατιωτική συμμαχία που έχει υπάρξει ποτέ», σημειώνει ο 81χρονος Αμερικανός ηγέτης στην ανακοίνωσή του, διαφοροποιούμενος όμως έτσι από τον 77χρονο Ντόναλντ Τραμπ.

Today, we celebrate the 75th anniversary of NATO, the greatest military alliance in history.

Because of my work to revitalize our alliances, NATO is stronger than ever.

I look forward to hosting our Allies at the Washington NATO Summit as we continue to defend our freedom.

— President Biden (@POTUS) April 4, 2024