Απάτη 600 εκατ. ευρώ με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης σε τέσσερα κράτη

Στη σύλληψη 22 ατόμων και στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων προχώρησε η αστυνομία της Ιταλίας, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη που συνδέεται με τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μεταξύ το οποίων και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και έπειτα από διασυνοριακή έρευνα για εγκληματική οργάνωση που θεωρείται ύποπτη για απάτη ύψους 600 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η οικονομική αστυνομία της Βενετίας, η σπείρα, με δραστηριότητα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, επιχείρησε να εκμεταλλευτεί τόσο ευρωπαϊκούς πόρους, που προορίζονταν για τις ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας, όσο και εθνικούς, σχετικά με τα ιταλικά στεγαστικά προγράμματα.

Μεταξύ άλλων, οι Αρχές κατέσχεσαν διαμερίσματα, βίλες, ακριβά ρολόγια και κοσμήματα, χρυσό, κρυπτονομίσματα, καθώς και πολυτελή αυτοκίνητα, όπως και πολυτελή αυτοκίνητα, εκ των οποίων μία Λαμποργκίνι και μία Πόρσε.

Τρία άτομα συνελήφθησαν στη Σλοβακία, δύο στην Αυστρία και 17 στην Ιταλία, ανέφερε η αστυνομία, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν και στη Ρουμανία. Δήλωσε δε ότι οι ύποπτοι είχαν επινοήσει «εξελιγμένα συστήματα απάτης», χρησιμοποιώντας εταιρείες «φαντάσματα», για να παρουσιάσουν πλασματικά έργα και να εξασφαλίσουν φορολογικές πιστώσεις από το κράτος.

Η ιταλική αστυνομία δήλωσε ότι συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), η οποία είναι αρμόδια για τη διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

22 individuals arrested in Italy, Romania, Slovakia and Austria 🇮🇹🇷🇴🇸🇰🇦🇹, in a raid against a criminal organisation suspected of a €600 million fraud. The criminal activity targeted funds from the NextGenerationEU recovery plan. 👉More https://t.co/qpGGWIn64B pic.twitter.com/mfOCrZWqkO

— European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) April 4, 2024