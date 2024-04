Ισραήλ: Καρατομήθηκαν δύο ανώτεροι αξιωματικοί μετά τον θάνατο μελών ΜΚΟ στη Γάζα

Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας (ΙDF) γνωστοποίησαν πως έθεσαν σε διαθεσιμότητα τους ανώτερους αξιωματικούς της μονάδας που εμπλέκεται στον θάνατο των επτά εργαζομένων της ΜΚΟ World Central Kitchen (WCK) σε αεροπορικό βομβαρδισμό του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Τα στοιχεία από την αρχική έρευνα έχουν διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα Στρατού, την ανώτατη νομική αρχή του ισραηλινού στρατού, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια, προσθέτει ο IDF.

IDF Chief Herzi Halevi, who was furious over WCK killings, decides to reprimand head of IDF Southern Command, Division 162 commander, Nachal Brigade commander.

He also fires Nachal Bde chief of staff, and brigade fire support officer, reports @BittonRosen

