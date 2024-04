ΗΠΑ – Ισραήλ: Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει ο αντιπολιτευόμενος Γιαΐρ Λαπίντ

Ο επικεφαλής της ισραηλινής αντιπολίτευσης, κεντρώος Γιαΐρ Λαπίντ, αναχωρεί σήμερα για την Ουάσινγκτον, όπου θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Λαπίντ «θα αναχωρήσει απόψε για μια διπλωματική επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, στη διάρκεια της οποίας θα συναντήσει υψηλόβαθμους αξιωματούχους της (σ.σ. αμερικανικής) κυβέρνησης», μεταξύ των οποίων τον αμερικανό υπουργό εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν, ανέφερε το κόμμα του, το Γες Ατίντ.

