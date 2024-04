Ζελένσκι: «Θα χάσουμε τον πόλεμο» χωρίς την αμερικανική βοήθεια

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε την Κυριακή πως η χώρα του θα ηττηθεί στον πόλεμο με τη Ρωσία, αν η πολυαναμενόμενη αμερικανική βοήθεια των 60 δισ. δολαρίων παραμείνει μπλοκαρισμένη στο Κογκρέσο.

«Αν το Κογκρέσο δεν βοηθήσει την Ουκρανία, η Ουκρανία θα χάσει τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με πρεσβευτές στην πλατφόρμα της ουκρανικής κυβέρνησης για τη συγκέντρωση χρημάτων United24.

«Χωρίς την υποστήριξη του Κογκρέσου, θα μας είναι δύσκολο να κερδίσουμε, ακόμα και να επιβιώσουμε» ως χώρα, επέμεινε, σύμφωνα με βίντεο της παρέμβασής του που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

I spoke with @U24_gov_ua ambassadors about global support for Ukraine and how we can keep the focus on helping our people defend themselves against Russian terror.

Thank you for your donations, support, and voices that are heard all over the world. Special thanks for continuing… pic.twitter.com/cugWcqKRot

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 7, 2024