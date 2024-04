Νέο συμβάν με αεροσκάφος της Boeing: Αναγκαστική προσγείωση μετά την αποκόλληση καλύμματος κινητήρα

Κάλυμμα κινητήρα επιβατικού αεροσκάφους Boeing 737-800 της Southwest Airlines αποκολλήθηκε κατά την απογείωση από το Ντένβερ (Κολοράντο, δυτικές ΗΠΑ) και χτύπησε πτερύγιο καμπυλότητας της πτέρυγας χθες, Κυριακή, συμβάν που εξώθησε την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) να αρχίσει να διενεργεί έρευνα.

Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και το αεροσκάφος, που εκτελούσε την πτήση 3695 προς το Χιούστον (Τέξας, νότια), επέστρεψε και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντένβερ στις 08.15 (τοπική ώρα· 17.15 ώρα Ελλάδας), προτού ρυμουλκηθεί σε πύλη.

Το Boeing, το οποίο μετέφερε 135 επιβάτες και είχε εξαμελές πλήρωμα, έφθασε σε ύψος 10.300 ποδών (3.140 μέτρων) προτού επιστρέψει στο Ντένβερ, περίπου 25 λεπτά μετά την απογείωση.

Οι επιβάτες έφθασαν στο Χιούστον με άλλο αεροσκάφος της Southwest με σχεδόν τέσσερις ώρες καθυστέρηση. Ο αερομεταφορέας ανέφερε πως ομάδες συντήρησης εξετάζουν το αεροσκάφος.

Κατά τα αρχεία της FAA, το συγκεκριμένο 737-800 τέθηκε σε υπηρεσία τον Ιούνιο του 2015.

Η κατασκευάστρια παρέπεμψε τις ερωτήσεις για το συμβάν στον αερομεταφορέα.

Η Southwest απέφυγε να διευκρινίσει πότε έγινε η τελευταία συντήρηση του κινητήρα.

Ο τύπος 737-800 –έχουν παραδοθεί σχεδόν 5.000 δείγματα σε πελάτες της Boeing– ανήκει στην προηγούμενη γενιά από την τρέχουσα, την 737 NG, που διαδέχθηκε η 737 Max.

Επιβάτης μοιράστηκε μέσω X βίντεο στο οποίο εικονίζεται το κάλυμμα του κινητήρα καθώς φεύγει από τη θέση του και γίνεται κομμάτια, τα οποία παρασύρονται από τον άνεμο.

Southwest Airlines flight #WN3695, a Boeing 737-800, lost both cowlings from engine no.2 during takeoff from Denver Airport, Colorado, USA. The flight made a safe return to Denver.pic.twitter.com/8B5eKvgI6a

— Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) April 7, 2024